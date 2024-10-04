Улучшения также коснутся DLC для Diablo IV.

Diablo IV получит обновлённую версию для Playstation 5 Pro, улучшения также коснутся дополнения Vessel of Hatred, которое выйдет 8 октября. Напомним, что игру разработала Blizzard Entertainment, которая сейчас принадлежит Microsoft.

Об этом сообщил геймдиректор Diablo IV Род Фергюссон. По его словам, студия много работала, чтобы это стало возможным, но о подробностях он расскажет позже.

Diablo IV и Vessel of Hatred действительно будут поддерживать PS5 Pro Enhanced! Очень гордимся нашей трудолюбивой командой, которая смогла это осуществить. Более подробная информация будет позже.

Это значит, что Diablo IV будет поддерживать все технические улучшение, доступные на Playstation 5 Pro: продвинутая трассировка лучей, технология суперсэмплинга PSSR и более мощный графический чип, который рендерит игру на 45% быстрее.

Напомним, что в прошлом месяце Sony публиковала список игр, которые получат улучшенные версии для Playstation 5 Pro:

Alan Wake 2

Assassin's Creed: Shadows

Demon's Souls

Dragon's Dogma 2

Final Fantasy 7 Rebirth

Gran Turismo 7

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Marvel's Spider-Man 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

The Crew Motorfest

The First Descendant

The Last of Us Part 2 Remastered

Теперь в этот список добавится Diablo IV.

Напомним, что недавно разработчики делились идеями, как они собираются использовать технический потенциал Playstation 5 Pro. Среди самых интересных предложений — возможность запускать игры в 8К разрешении, а также с фреймрейтом не ниже 60 кадров в секунду.

Немного о Diablo IV

Diablo IV — это на данный момент последняя часть знаменитой серии action-RPG, разработанная компанией Blizzard Entertainment и выпущенная 5 июня 2023 года. Игра возвращает нас в мрачный и опасный мир Санктуария, где после долгого изгнания возвращается Лилит, дочь Мефисто, стремящаяся погрузить мир в хаос.

Геймплей Diablo IV сочетает в себе классические элементы серии и новые механики. Игрокам доступны пять классов персонажей: варвар, чародей, друид, разбойник и некромант, каждый со своими уникальными способностями и стилем игры. Игра предлагает открытый мир с возможностью свободного исследования, динамические события, подземелья и PvP-зоны.

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