На ту же дату намечен старт 2-го сезона и релиз масштабного обновления RPG от Blizzard.

Ролевой экшен Diablo 4 стал следующим тайтлом Blizzard, который зарелизится в Steam. Причем, произойдет это уже совсем скоро – 17 октября. В этот же день в самой игре стартует второй сезон, "Сезон крови".

На странице Diablo 4 в магазине Valve можно добавить игру в список желаемого: при полноценном запуске пользователям придет уведомление. Предзаказать тайтл пока нельзя.

Однако для тех, кто уже приобрел игру на платформе Blizzard, Battle.net, есть плохие новости: перенести игру в Steam не получится. Таким образом, потребуется покупать дополнительную копию.

На 17 октября также назначено и масштабное обновление для Diablo IV, которое привнесет ряд нововведений и улучшений. К примеру, уровни известности станут общими для всех персонажей, а в тайнике и инвентаре появятся фильтры и поиск по предметам. Еще появится возможность пометить важные предметы в инвентаре.

Diablo 4 – вторая игра от Blizzard в Steam. Overwatch 2 появилась на конкурирующей платформе в августе этого года. Пока не подтверждено, какие следующие игры разработчиков выйдут в Steam.

Что нужно знать о Diablo IV

Это продолжение знаковой серии экшен-RPG от Blizzard Entertainment. Сюжет в игре посвящен борьбе с Лилит, прародительницей человечества и дочерью Мефисто. Она обрела свободу и собирается поработить весь Санктуарий.

Diablo IV отметилась открытым миром, который включает более 150 подземелий, случайные события и множество квестов. Для путешествий по локациям можно использовать ездовых животных.

Прокачка персонажа и добыча как можно лучшей экипировки — это главные цели в Diablo IV, как и в предыдущих частях.

В игре реализован мультиплеер и кооператив — как сетевой, так и за одним экраном.

Diablo IV вышла 6 июня 2023 года на PlayStation, Xbox и ПК. Средний балл игры, по данным OpenCritic, составляет 88 баллов из 100.

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