Компания Blizzard, как и обещала, впервые в истории выпустила свою игру в Steam – нею стал Overwatch 2. За сутки после релиза онлайн-шутер получил большинство негативных отзывов.
Бесплатный мультиплеерный шутер получил более 25 тыс. отзывов и метку "Исключительно отрицательные". При этом рекомендуют "новинку" только 14% поигравших.
Многие игроки осуждают подход Blizzard к разработке игры за последний год, среди которых отсутствие PvE, агрессивная монетизация, разочаровывающий боевой пропуск и малое количество нового контента по сравнению с оригиналом. При этом многие положительные обзоры, как оказалось, также ругают Blizzard. "Игра веселая, но жадность разработчиков портит весь опыт" – пишут игроки.
Что до пикового онлайна Overwatch 2 в Steam, то в настоящее время он составляет чуть больше 50 000 одновременных игроков.
К слову, добавление игры в Steam совпало со стартом масштабного сезона под названием "Вторжение". Игроков ждут сюжетные миссии, новый герой поддержки и кооперативный режим.
Игры Blizzard "переезжают" в Steam: что известно
- Overwatch 2 дебютировала в Steam, благодаря новой инициативе Blizzard публиковать свои проекты на конкурирующей платформе Valve. Этот шаг направлен на привлечение новой аудитории.
- При этом Blizzard не собирается отказываться от Battle.net. Для компании эта платформа останется основной.
- Пока не подтверждено, какие следующие игры компании выйдут в Steam. Но известно, что в Стиме выйдут далеко не все тайтлы.