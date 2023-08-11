"Игра веселая, но жадность разработчиков портит весь опыт", говориться в большинстве отзывов.

Компания Blizzard, как и обещала, впервые в истории выпустила свою игру в Steam – нею стал Overwatch 2. За сутки после релиза онлайн-шутер получил большинство негативных отзывов.

Бесплатный мультиплеерный шутер получил более 25 тыс. отзывов и метку "Исключительно отрицательные". При этом рекомендуют "новинку" только 14% поигравших.

Многие игроки осуждают подход Blizzard к разработке игры за последний год, среди которых отсутствие PvE, агрессивная монетизация, разочаровывающий боевой пропуск и малое количество нового контента по сравнению с оригиналом. При этом многие положительные обзоры, как оказалось, также ругают Blizzard. "Игра веселая, но жадность разработчиков портит весь опыт" – пишут игроки.

Что до пикового онлайна Overwatch 2 в Steam, то в настоящее время он составляет чуть больше 50 000 одновременных игроков.

К слову, добавление игры в Steam совпало со стартом масштабного сезона под названием "Вторжение". Игроков ждут сюжетные миссии, новый герой поддержки и кооперативный режим.

Игры Blizzard "переезжают" в Steam: что известно

Overwatch 2 дебютировала в Steam, благодаря новой инициативе Blizzard публиковать свои проекты на конкурирующей платформе Valve. Этот шаг направлен на привлечение новой аудитории.

При этом Blizzard не собирается отказываться от Battle.net. Для компании эта платформа останется основной.

Пока не подтверждено, какие следующие игры компании выйдут в Steam. Но известно, что в Стиме выйдут далеко не все тайтлы.

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