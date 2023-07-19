Шутер появится на ПК в сервисе 10 августа, другие игры тоже когда-то будут, но не все, заявили в компании.

Компания Blizzard после спустя десятилетия отважилась впервые в истории выпустить свои игры на ПК-платформе Steam, цифровом магазине Valve.

Информация об этом появилась на официальном сайте студии. Дебютом станет мультиплеерный шутер Overwatch 2 - релиз игры на новой площадке состоится уже 10 августа. При этом в объявлении Blizzard указали, что в Стиме выйдут не только лишь все тайтлы - пока что это будут отдельные игры, причем полный списох тех, которые будут отправлены в Steam, пока не называются. Глава Blizzard Майк Ибарра сообщил, что рад сотрудничать с Valve, однако компания не намерена отказываться от собственного лаунчера, и он останется основным.

Тем, кто захочет попробовать Overwatch 2 в Steam, придется привязать свой стим-аккаунт к Battle.net. Одновременно с релизом в игре появится обновление под названием Invasion, которое добавит PvE-миссии. Они будут продаваться отдельно по цене $15-40 в зависимости от набора. Сама Overwatch 2 будет условно-бесплатной. Также у игры будет свой список достижений, а игроки смогут отправлять приглашения друзьям, выбирая из списка. Страница игры уже появилась в Steam, где ее можно добавить в "желаемое".

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Ранее стало известно, что Activision Blizzard перестала выпускать новые Call of Duty в Steam с 2018 года, предпочтя сделать ПК-версию Black Ops 4 эксклюзивом Battle.net, однако с релизом новой Modern Warfare 2 прошлой осенью серия вернулась. По мнению юристов Microsoft, эксперимент закончился "оглушительным провалом", так как число ежемесячных активных пользователей Battle.net с 2018 по 2022 год практически не росло. В то же время ежемесячная аудитория Steam выросла почти в два раза - с 67 млн пользователей в 2017 году до 132 млн к концу 2021-го, хотя у игроков в сервисе Valve не было доступа к новым Call of Duty.

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