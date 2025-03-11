Речь идёт о Хиггсе, которого сыграл Трой Бейкер.

Хидео Кодзима снова удивляет. Геймдизайнер рассказал о персонаже Троя Бейкера Хиггсе в Death Stranding 2: On The Beach и о том, насколько он изменился.

На панели SXSW Кодзима заявил, что Хиггс стал куда безумнее, чем в первой части и заранее извинился за нелепые моменты с ним:

"Он не в два или три раза круче - он в сто раз безумнее. В конце вы посмотрите на него и скажете: ‘Что это такое?’ и, возможно, даже выбросите геймпад. Я заранее извиняюсь".

По словам режиссёра, идея сделать персонажа более эксцентричным появилась благодаря увлечению Бейкера музыкой. В прошлом году в трейлере Death Stranding 2 Хиггс уже появлялся с электрогитарой, стреляющей молниями, а теперь в новом ролике у него изо рта вырывается нечто похожее на щупальце.

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Кодзима признался, что изначально не собирался возвращать Хиггса: "Он не обычный злодей. Он любим многими, поэтому я решил поднять его образ на новый уровень".

Релиз Death Stranding 2 запланирован на 26 июня, игра будет эксклюзивом Playstation 5.

Ранее мы рассказывали, что в новом трейлере Death Stranding 2 появился персонаж, подозрительно похожий на Солида Снейка.

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