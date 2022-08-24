Игра действительно восстала из мертвых.

Конгломерат Embracer Group не врал, когда в своих финансовых отчетах подтверждал разработку Dead Island 2. На церемонии открытия Gamescom игру повторно анонсировали зажигательным кинематографическим трейлером.

В свежем ролике показали, как один из шести доступных персонажей спокойно проводит время посреди зомби-апокалипсиса. Он выходит в магазин за едой и алкоголем, а попутно уничтожает толпы ходячих мертвецов. Разработчики старались продемонстрировать, что для героя такая жизнь стала обыденностью, вот ему и приходится развлекаться, как получается.

Действия Dead Island 2 разворачиваются в Лос-Анджелесе, где подавляющая часть населения заражена вирусом. Выжила лишь горстка людей с иммунитетом к патогену. Пользователям предстоит выбрать одного из персонажей и уничтожать толпы зомби. Разработчики обещают реализовать "захватывающий сюжет" и множество заданий, но детальная информация о нарративной части игры пока не поступала.

Dead Island 2: остальные подробности

В проекте есть прокачка. Пользователи смогут улучшать персонажа на свой вкус и менять сборку при необходимости.

Оружие в игре делится на холодное и стрелковое, а также обладает апгрейдами.

Сражения выполнены в духе ультранасилия: из зомби обильно льется кровь, персонажи откручивают врагам головы, а руки и ноги летают во все стороны.

Dead Island 2 выйдет 3 февраля 2023 года на ПК (Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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