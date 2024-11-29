Компания полностью прекратила поддержку игры.

В мае этого года CD Projekt RED объявила, что полностью свернула разработку Cyberpunk 2077, и сейчас ни один разработчик не работает над игрой. Похоже, компания очень серьёзно отнеслась к этому заявлению.

CD Projekt RED не собирается обновлять Cyberpunk 2077 даже под Playstation 5 Pro. На новенькой консоли игра работает в 30 FPS, а также с порезанной трассировкой лучей. Кроме того, на ПК уже год доступна экспериментальная технология рейтресинга Path Tracing, которая заметно преображает игру

Фанаты просят компанию пересмотреть своё решение, однако CDPR не собирается менять своих планов:

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"Патч для PS5 Pro и распродажа в Черную пятницу, чтобы я мог купить эту игру в третий раз" "Пожалуйста, пересмотрите это решение. Спрос на Pro-патч очень высок, и он дал бы всем повод пройти игру еще раз." "Я возьму копию, когда появится патч для PS5 Pro. А если его не будет, то я не буду играть в 2077."

Причина, почему CD Projekt RED не хочет делать патч, ясна - компания слишком занята четвёртым "Ведьмаком". Ранее мы рассказывали, что один из директоров CDPR поделился, сколько примерно займёт разработка нового "Ведьмака".

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