Ожидается, что цифровой "двойник" не только будет делиться мудростью, но в перспективе даже сможет принимать управленческие решения.

Японский техногигант Panasonic создал ИИ-клон своего основателя Коносукэ Мацуситы, который умер еще в 1989 году. Цифровой двойник будет обучать новых сотрудников, и в перспективе даже сможет принимать управленческие решения – прямо как глава корпорации "Арасака" в игре Cyberpunk 2077.

В Японии Коносукэ Мацуситы считается "Богом менеджмента". Основой для создания двойника послужили книги, письма, а также более 3000 голосовых записей. Это позволило ИИ начать доносить идеи и мысли Мацуситы до тех, кого он никогда не встречал при жизни, говорится на сайте Panasonic.

Разработка велась совместно с Институтом Мацуо при Токийском университете. В процессе участвовали люди, лично обучавшиеся у Мацуситы. Главная задача нейросети – отвечать на вопросы "Что бы подумал Коносукэ Мацуситы?", "Что бы сделал Мацуситы?". В компании надеются, что это cмотивирует новых сотрудников на разработку качественно нового подхода в развитии электроники.

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Компания заявляет, что будет и дальше развивать ИИ-клон Мацуситы, чтобы с ним можно было советоваться по вопросам важных для компании решений.

Коносукэ Мацусита считается одним из величайших бизнес-лидеров Японии. Именно ему приписывают решения, сделавшие Panasonic одним из лидеров в области потребительской электроники. Его книги считаются обязательным чтением для предпринимателей и управленцев в Японии.

Ранее британская певица и актриса FKA Twigs призналась, что использует ИИ-клон для общения с фанатами и СМИ. Искусственный интеллект не только копирует личность артистки, но также использует ее интонацию и умеет говорить на нескольких языках.

Как УНИАН уже писал, школы в Южной Корее будут учить детей по учебникам, написанных ИИ. Интерактивные книги будут поддерживать перевод на разные языки и субтитры, а также смогут оценивать знания учащихся с помощью искусственного интеллекта.

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