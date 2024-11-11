Не Xiaomi: в рейтинге самых мощных Android-смартфонов появился новый 'король'

Помимо топовой производительности, Red Magic 10 Pro будет превосходит другие флагманы с точки зрения автономности.

Официальная премьера новой серии игровых смартфонов nubia Red Magic 10 состоится 13 ноября. Еще до презентации Pro-версия смартфона отметилась в популярном бенчмарке AnTuTu, установив новый мировой рекорд производительности среди Android-гаджетов.

Тесты показали, что Red Magic 10 Pro, построенный на базе Snapdragon 8 Elite, набирает 3 11 6126 баллов – это рекорд за всю историю существования AnTuTu. Для сравнения, самый топовый смартфон Apple, iPhone 16 Pro Max, в похожем тесте набирает не больше 2 млн балла.

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Судя по данным бенчмарка, тестировалась топовая версия смартфона с 24 ГБ оперативной памяти LPDD5X и 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0. За охлаждение железа отвечает продвинутая система из жидкого металла площадью 12 000 мм2 – смартфон должен работать стабильно даже под нагрузкой.

Помимо топового процессора, смартфон получит новую OLED-панель от BOE с самыми узкими рамками, высоким разрешением, кадровой частотой до 144 Гц и пиковой яркостью 2000 нит. Емкость аккумулятора составит 7050 мАч. Другие спецификации не раскрываются.

Red Magic – это линейка геймерских гаджетов от Nubia, суббренда популярной китайской компании ZTE. За сколько Red Magic 10 Pro собираются продавать, и доберется ли он до Европы, неизвестно.

Пока что рекорд производительности принадлежит OnePlus 13 с процессором Snapdragon 8 Elite, который в AnTuTu набирает в среднем 2,92 миллиона баллов. На втором и третьем месте расположились IQOO 13 и vivo X200 Pro.

Что касается серии Samsung Galaxy S25, то их представят лишь в начале 2025 года. По слухам, S25 Ultra получит обновленный с 12 до 50 Мп сверхширик, а одна из моделей составит конкуренцию "ультратонкому" iPhone 17 Air.

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