По всей видимости, успех Cyberpunk: Edgerunners вдохновил поляков на создание полноценного фильма.

Развитие франшизы Cyberpunk 2077 не остановится с выходом лишь одной игры. В разработке уже находится сиквел, а до этого состоялась премьера Cyberpunk: Edgerunners, хитового аниме-сериала. Также мы должно получить как минимум один фильм или сериал с живыми актерами.

Накануне польская студия CD Projekt объявила о начале сотрудничества с компанией Anonymous Content, которая наиболее известна по участию в производстве таких сериалов, как "Настоящий детектив" и "Мистер Робот".

При этом, отмечается, что речь не идет об экранизации самой игры Cyberpunk 2077 с Ви, Джонни и всеми остальными персонажами – скорее всего, сериал расскажет новую история, но в той же вселенной. Нечто похожее мы уже видели в аниме от Netflix Cyberpunk: Edgerunners.

Сейчас адаптация находится на стадии производства, поэтому даты релиза нет даже примерной. Надеемся, что ждать до 2077 не придется.

Напомним, что в конце сентября CD Projekt RED выпустила к Cyberpunk 2077 сначала "Обновление 2.0", а потом сюжетное DLC под названием "Иллюзия Свободы". Также в игру добавили украинскую локализацию, но на нее начали жаловаться россияне, поэтому пришлось исправлять.

Подробнее о Cyberpunk 2077

В новой игре от создателей "Ведьмака" рассказывается история наемника по имени Ви. После участия в масштабном ограблении у него в голове появился чип с цифровой копией Джонни Сильверхенда в исполнении Киану Ривза. От него нужно избавиться, а иначе главный герой умрет.

Геймплей Cyberpunk 2077 включает много механик. Есть стрельба, взлом, стелс, ближний бой, поездки на автомобилях и другое.

Впрочем, релиз Cyberpunk 2077 в 2020 обернулся для CDPR репутационной катастрофой: баги, вылеты, плохая производительность. А на консолях прошлого поколения она оказалась практически неиграбельной. Несмотря на волну хейта, разработчики не отказались от поддержки игры и отполировали проект до совершенства.

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