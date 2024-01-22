Пик продаж пришелся на март-апрель, когда анонсировали Counter-Strike 2.

В экосистеме Counter-Strike существует мета-рынок стоимостью в миллиарды долларов – и он полностью виртуальный. Это рынок скинов CS: игроки покупают, продают, обменивают и разблокируют скины оружия, косметику и "футляры". По данным аналитиков ресурса CS 2 Case Tracker, только в 2023 году рынок скинов (во главе с "открытыми кейсами") принес Valve – разработчику Counter-Strike – почти 1 миллиард долларов.

По сути, это деньги ни за что. Valve продает ключи для открытия этих кейсов, а игроки получают виртуальные предметы, которые можно экипировать, хранить, улучшать или продавать. Рынок скинов является местом проведения некоторых чрезвычайно ценных сделок: уникальные скины оружия продавались за сотни тысяч долларов.

В отчете говорится, что за минувшие 12 месяцев пользователи открыли 400,3 млн кейсов CS и CS 2, содержащих в себе скины и прочие внутриигровые предметы. Самый популярный кейс – Dreams & Nightmares, на нем одном Valve заработала 126,3 млн. долларов. Всего игроки открыли свыше 50 млн таких кейсов.

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Пик продаж в 2023-м пришелся на март-апрель, когда анонсировали Counter-Strike 2.

Самым "прибыльным" днем стало 25 апреля – 6,6 млн реализованных "наборов".

Также отмечается, что цены на кейсы в 2023 году выросли на 178%, что тоже повлияло на доходы. А некоторые подорожали почти на 500%.

Ранее УНИАН рассказывал о новичке в CS:GO, который выбил нож стоимость 5 млн гривен – он установил игру всего три дня назад. Вероятность выпадения одного из самых редких предметов в CS:GO равна 0.001%.

А в Steam сейчас "вирусится" новый хит, который обошел по популярности Counter-Strike 2 и Dota 2. В настоящий момент в игре под названием Palworld, вдохновленной вселенной покемонов, находится свыше 1 млн геймеров.

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