Имя покупателя неизвестно.

В Counter-Strike: Global Offensive совершили новую рекордную сделку. Облик 661 ST MW 4xTT holo для AK-47 был продан за $447 тысяч. Круглую сумму получил соучредитель сайта skinbid и коллекционер скинов из Дании под псевдонимом Luksusbums.

Такой информацией поделился пользователь Twitter под ником zipeL. Он организовывает дорогие сделки в GS:GO, выступая своеобразным брокером. Облик 661 ST MW 4xTT holo был приобретен анонимным покупателем. В сделку также вошел скин Karambit Case Hardened Blue Gem в качестве "поношенный". Этот же предмет, только в версии "прямо с завода", ранее реализовали за $1,5 миллиона, что стало самой дорогой покупкой в истории Counter-Strike: Global Offensive.

Luksusbums продал облик ножа за $100 тысяч. В целом анонимный пользователь заплатил за два скина более полмиллиона долларов. Сделка стала второй по сумме стоимости в GS:GO.

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Напомним, цена облика 661 ST MW 4xTT holo обусловлена наличием четырех наклеек Titan Holo. Каждая из них продается примерно за $60 тысяч. Luksusbums выставил скин на сторонней площадке, которой даже пришлось поднять лимит максимальной стоимости.

Counter-Strike: Global Offensive: основные подробности

Это последняя игра из знаменитой серии командных шутеров, которая появилась благодаря модификации для Half-Life.

Пользователи в CS:GO участвуют в групповых матчах. Они делятся на террористов и правоохранителей. Каждая из команд должна устранить другую, однако на отдельных картах победа достигается с помощью взрыва/разминирования бомбы.

Counter-Strike: Global Offensive вышла 21 августа 2012 года исключительно на ПК. Игра до сих пор пользуется огромной популярностью среди фанатов шутеров.

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