Вероятность выпадения одного из самых редких предметов в CS:GO равна 0.001%.

Рынок скинов для оружия в Counter-Strike: Global Offensive существует уже больше 10 лет и сотни тысяч и даже миллионы долларов, выложенные за покраску виртуального оружия там не редкость. Сегодня стало известно об одном из самых удачливых геймеров за всю историю существования данной игры.

Как сообщается, геймер выбил крайне редкий нож Karambit Seed Pattern 387 из кейса CS:GO, стоимость которого оценивается в около $150 тысяч. По статистике, вероятность выпадения такого ножа равна 0.001%. Примечательно, что игру он скачал всего три дня назад, и успел наиграть только 30 часов.

В общей сложности игрок открыл две сотни кейсов. Более того, Karambit Seed Pattern 387 – был первый выпавший нож. Парень также добавил, что ему 18 лет, и сейчас он находится в армии. После службы он планирует продать предмет, а вырученные деньги отложить.

Видео дня

Сложно сказать, во сколько точно оценивается "нож-керамбит", поскольку ранее за него давали 1.5 миллиона долларов. В последнее время его цена снизилась до 150 тысяч, но это все равно значительная сумма. При этом, ожидается, что Karambit Blue Gem может стать еще более престижным после выхода CS GO 2 этим летом.

В июне сообщество скинов узнало, что Valve сделала шаблон Blue Gem более эффектным в CS2, придав ему еще более "яркий синий" цвет. Говорят, что это небольшое изменение может привести к значительному росту цен на "керабмиты" в новой части шутера.

Counter-Strike 2: что известно

Valve анонсировала игру 22 марта 2023 года. Разработчики описали сиквел, как "капитальный ремонт" всех систем и игрового процесса Counter-Strike: Global Offensive.

В проекте улучшили графику, дизайн и освещение. Основное внимание будет уделено эффекту дыма, который должен открыть новые возможности. Он будет естественно заполнять помещения, реагировать на свет и взаимодействовать с другими игровыми системами.

Counter-Strike 2 выйдет летом 2023 года на ПК, точная дата пока не сообщается.

Вас также могут заинтересовать новости: