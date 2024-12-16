Фанаты шутят, что в финале Цири столкнётся с Геральтом в партии в Гвинт.

После анонса "Ведьмак 4", кроме внешнего вида повзрослевшей Цири, фанатов волновал ещё один вопрос: что будет с Гвинтом?

Ключевые разработчики The Witcher 4 геймдиректор Себастьян Калемба и исполнительный продюсер Мальгожата Митрега дали интервью каналу Easy Allies, где рассказали, что они тоже очень любят Гвинт и пообещали не разочаровать чемпионов карточной игры:

"Мы очень любим Гвинт и наше коммьюнити, к которому мы всегда прислушиваемся. Я не думаю, что кто-то останется разочарованным."

Тем временем на Reddit появляется всё больше мемов, как Цири играет в Гвинт с Геральтом или же предлагает партейку отцу убитой девушки из трейлера:

Видео дня

Ранее мы рассказывали, что "Ведьмак 4" будет выглядеть примерно так же, как в первом трейлере. Разработчики использовали модельки персонажей и ассеты окружений прямиком из игры, а также постарались передать атмосферу проекта.

Кроме того, отколовшиеся от CD Projekt RED ключевые разработчики The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 поделились, что покажут первый трейлер своей собственной RPG уже 13 января.

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