CD Projekt RED намекает, что в "Ведьмак 4" появится Гвинт / Фото - INGYUARTS

После анонса "Ведьмак 4", кроме внешнего вида повзрослевшей Цири, фанатов волновал ещё один вопрос: что будет с Гвинтом?

Ключевые разработчики The Witcher 4 геймдиректор Себастьян Калемба и исполнительный продюсер Мальгожата Митрега дали интервью каналу Easy Allies, где рассказали, что они тоже очень любят Гвинт и пообещали не разочаровать чемпионов карточной игры:

"Мы очень любим Гвинт и наше коммьюнити, к которому мы всегда прислушиваемся. Я не думаю, что кто-то останется разочарованным."

Тем временем на Reddit появляется всё больше мемов, как Цири играет в Гвинт с Геральтом или же предлагает партейку отцу убитой девушки из трейлера:

Видео дня

Фото Мемы про Гвинт 16 декабря 2024
Фото Мемы про Гвинт 16 декабря 2024
Фото Мемы про Гвинт 16 декабря 2024

Ранее мы рассказывали, что "Ведьмак 4" будет выглядеть примерно так же, как в первом трейлере. Разработчики использовали модельки персонажей и ассеты окружений прямиком из игры, а также постарались передать атмосферу проекта.

Кроме того, отколовшиеся от CD Projekt RED ключевые разработчики The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 поделились, что покажут первый трейлер своей собственной RPG уже 13 января.

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