Игра всем видом отсылает к боевикам 90-х годов прошлого века и Vice City.

Загадочная игра от Ingame Studios и 505 Games оказалась не продолжением Sleeping Dogs, как предполагалось. Компании представили проект по новой франшизе — Crime Boss: Rockay City.

Этот шутер с видом от первого лица посвящен организации и выполнению ограблений. Пользователи самостоятельно или в команде с другими игроками должны воровать деньги и различные ценности, чтобы взобраться на вершину преступного мира. Все события разворачиваются в вымышленном мегаполисе Рокай, штат Флорида. В городе как раз освободилось место криминального босса, и главный герой Бейкер должен попытаться его занять.

Crime Boss: Rockay City включает несколько сюжетных кампаний. Основная выполнена по правилам "рогалика": после поражения придется начинать все заново. А дополнительные посвящены криминальным историям отдельных персонажей.

Всех героев в шутере исполнили знаменитых голливудские актеры 90-х годов прошлого века. К боевикам этого периода, а также атмосфере GTA: Vice City игра отсылает своим стилем и настроением. В проекте можно увидеть Чака Норриса, Дэнни Трэхо, Майкла Мэдсена, Майкла Рукера и других.

Больше подробностей Crime Boss: Rockay City

Каждый из персонажей имеет свою роль в сюжете. Некоторые из них станут основными соперниками в борьбе за криминальную власть. А другие могут стать союзниками, которые поддержат главного героя.

Пользователям понадобится подбирать напарников для заданий на основе их опыта и навыков.

Игра включает многопользовательский PvE-режим ограблений на манер Payday с набором разнообразных заданий.

Crime Boss: Rockay City выйдет 28 марта 2023 года на ПК (Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X и Series S.

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