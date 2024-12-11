Разработчики решили проблемы процессоров линейки Arrow Lake.

Вчера CD Projekt RED неожиданно выпустила новое обновление для Cyberpunk 2077. Как оказалось, разработчики не только добавили новый контент, а ещё и серьёзно поработали над оптимизацией.

Издание Tom's Hardware заметило, что патч 2.2 исправил проблему с процессорами Intel линейки Arrow Lake, подняв их производительность на 33%.

Издание отмечает, что по их тестам до патча, производительность процессоров Core Ultra 200 была настолько посредственная, что их с лёгкостью обгонял чип двухлетней давности Intel Core i9-14900K.

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Сейчас же производительность флагманского Core Ultra 9 285K должна скакнуть с 88 FPS до 117 FPS в среднем. Так новенький процессор наконец-то обгонит старичка i9-14900K и даже относительный current-gen от "красных" AMD Ryzen 7 7800X3D. Однако этого всё ещё не хватит, чтобы догнать новинку AMD Ryzen 7 9800X3D, который признали лучшим игровым процессором современности.

Ранее мы рассказывали, что журнал Time признал генерального директора AMD Лизу Су лучшим CEO 2024 года.

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