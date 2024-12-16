CD Projekt RED уже давно планирует фильм по Cyberpunk.

Идрис Эльба заявил, что не против ещё раз сняться в Cyberpunk 2077, но в этот раз в качестве живого актёра.

В интервью изданию Screen Rant Эльба рассказал, что если какая игра и заслуживает на экранизацию, то это Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED. Актёр также поделился, что очень хотел бы поучаствовать в создании этой картины вместе с Киану Ривзом:

"Я думаю, что если какой-нибудь фильм и мог бы экранизировать игру, то это Cyberpunk 2077, и я cчитаю, что персонаж Ривза и мой персонаж вместе были бы вау. Так что давайте воплотим это в жизнь."

Ранее директор CD Projekt RED Михал Новаковский заявлял, что они работают над концептом фильма по Cyberpunk 2077. Производством займётся компания Anonymous Content, она же снимала "Вечное сияние чистого разума" с Джимом Керри и сериалы "Мистер робот" и "Настоящий детектив", также она будет делать адаптацию Life is Strange совместно со стримингом Hulu.

Видео дня

Ранее мы рассказывали, что начались съёмки второго сезона экранизации Fallout. Актёр Уолтон Гоггинс, сыгравший в сериале гуля Купера, поделился первой фотографией с майданчика.

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