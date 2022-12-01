Сначала должна появиться следующая часть франшизы, которая станет фундаментом для обновленной The Witcher.

В Сети продолжают появляться крупицы информации о ремейке The Witcher из свежей финансовой презентации CD Projekt RED для инвесторов. Ранее в документе нашли упоминание открытого мира в проекте. А на этот раз пользователи обратили внимание на высказывание генерального директора компании Адама Кичинського о сроках релиза игры.

Как сообщил руководитель, сначала должно выйти полноценное продолжение "Ведьмака", которое проходит под кодовым названием Project Polaris. Новая игра положит начало следующей трилогии ведьмачьих приключений. А еще она станет эдаким фундаментом для ремейка The Witcher.

Оба проекта разрабатываются на движке Unreal Engine 5. Студия сначала освоит и дополнит технологию при создании Project Polaris. Благодаря этому появится основа для ремейка первого "Ведьмака". И хотя игры будут во многом разрабатываться параллельно, основной упор делается на полноценное продолжение, чтобы потом на базе готовых наработок выпустить обновленную The Witcher.

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"Когда Polaris выйдет, все, что мы создавали примет финальную форму и частично найдет применение в ремейке", — заявил Кичиньский.

Ремейк The Witcher: что известно об игре

Разработкой занимается Fool's Theory, где трудятся создатели оригинала. Производство находится на ранней стадии, CD Projekt RED присматривает за процессом.

Проект создается на движке Unreal Engine 5 и отметится открытым миром. CDPR помогает в его улучшении Epic Games. Технология будет использоваться во всех будущих релизах польской студии.

В рамках октябрьской финансовой презентации упоминалась игра под кодовым названием Project Canis Majoris. Это был ремейк The Witcher, который открыто анонсировали на юбилей оригинала.

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