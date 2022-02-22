Обе игры поражают качеством разных аспектов.

Red Dead Redemption 2 хоть и вышла в 2018 году, но до сих пор считается лучшим примером детализации и проработки разных элементов среди игр. Автор YouTube-канала GameBest решил выяснить, будет ли творение Rockstar Games достойно смотреться на фоне Horizon Forbidden West. В новом эксклюзиве PlayStation Guerrilla Games тоже заметно потрудилась над деталями, физикой и окружающим миром. Противостояние получилось достойным — обе игры смогли превзойти конкурента в определенных аспектах.

Сначала GameBest сопоставил охоту и эффекты огня. Здесь RDR 2 обошла Horizon Forbidden West, так как в проекте Rockstar животные реагируют на убийства членов стаи, а пламя физически корректно распространяется на земле. В плане следов на снегу и выстрелов из лука в дерево между играми наблюдается паритет. А вот плавание лучше реализовано в Horizon Forbidden West. То же самое касается растительности, которая в свежем эксклюзиве PlayStation получилась невероятно реалистичной.

Подробнее о Horizon Forbidden West

Это продолжение приключенческого экшена в открытом мире Horizon Zero Dawn.

Сюжет разворачивается в далеком будущем, где человечество вернулось к первобытному строю, а хозяевами планеты стали роботизированные животные.

Главной героиней Forbidden West останется охотница из племени Нора — Элой. Она отправится на западное побережье бывших США и столкнется там с новыми роботами и угрозами. Во второй части также появится возможность исследовать подводное пространство и летать на глайдере.

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