Получились весьма достоверные образы.

PlayStation Украина провела интересную рекламную акцию в честь выхода Horizon Forbidden West. Местный пресс-офис японской компании организовал фотосессию с украинскими звездами в образах персонажей свежего экшена Guerrilla Games. Актер театра и кино Тарас Цымбалюк и блогер Ян Гордиенко (YanGo) перевоплотились в новых героев игры. А певица Jerry Heil примерила образ протагониста — девушки на имя Элой.

Фотосессию провели в киевской оранжерее Национального ботанического сада им. М. М. Гришка. Она на время превратилась в постапокалиптическую вселенную Horizon Forbidden West. В игре действительно есть немало красивых природных пейзажей с густой растительностью. Их можно увидеть во второй половине прохождения.

Звезда "Черного ворона" и "Крепостной" Тарас Цымбалюк дал следующий комментарий касательно участия в фотосессии: "Как горячий поклонник игр на консоли и творческий человек, я получил огромное наслаждение от процесса съемки и реализации. Мне, как ценителю игр от PlayStation, было очень приятно сотрудничать с PlayStation Украина. Что касается релиза игры, я с нетерпением ждал Horizon Forbidden West, интересную и классную историю".

Подробнее о Horizon Forbidden West

Это продолжение приключенческого экшена в открытом мире Horizon Zero Dawn.

Сюжет разворачивается в далеком будущем, где человечество вернулось к первобытному строю, а хозяевами планеты стали роботизированные животные.

Главной героиней Forbidden West останется охотница из племени Нора — Элой. Она отправится на западное побережье бывших США и столкнется там с новыми роботами и угрозами. Во второй части также появится возможность исследовать подводное пространство и летать на глайдере.

Вас также могут заинтересовать новости: