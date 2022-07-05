Журналист Джейсон Шрайер расстроил многотысячную армию фанатов знаменитой экшен-RPG FromSoftware.

Потенциальный ремастер Bloodborne — это игра, которая крепко окутана слухами, домыслами и теориями. Одни инсайдеры и блогеры утверждают, что обновленная версия знаменитой экшен-RPG уже разрабатывается. А другие опровергают сведения первых, ссылаясь на свои источники. Но теперь, похоже, со слухами о ремастере Bloodborne покончено. Редактор Bloomberg и надежный инсайдер Джейсон Шрайер, который прославился своими многочисленными связями в индустрии, сообщил, что обновленной версии игры не существует.

Пользователь Twitter под псевдонимом howtofeelnothin решил напрямую спросить журналиста о проекте. Он написал: "Когда ты уже "сольешь" [информацию] о ремастере Bloodborne". Шрайер коротко ответил: "Нельзя "слить" то, чего не существует".

Стоит отметить, что редактор Bloomberg — это самый авторитетный источник из всех, которые высказывались о потенциальном обновлении экшен-RPG FromSoftware. Журналист почти никогда не сообщает секретную информацию, если не уверен в ней.

Ремастер Bloodborne: что известно

Слухи об игре начали витать в Сети с середины 2020 года. Причем они нередко отличались друг от друга. Одни источники говорили только о технических улучшениях, а другие – о появлении вырезанного контента из оригинала.

До заявления Шрайера поклонники Bloodborne ориентировались на заявление инсайдера и ведущего подкаста XboxEra Ника Бейкера, известного под псевдонимом Shpeshal_Nick. В октябре прошлого года информатор сообщил о создании ремастера и сиквела силами Bluepoint Games (ремейк Demon's Souls).

При этом датамайнер Лэнс Макдоналд, который специализируется на проектах FromSoftware, неоднократно опровергал заявления о разработке обновленной версии Bloodborne.

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