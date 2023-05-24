Полное освоение контента потребует 150 часов.

Еще во время анонса было понятно, что Diablo IV — это масштабная игра. Однако недавно Blizzard Entertainment поделилась более точной информацией касательно продолжительности грядущей экшен-RPG. Разработчики сообщили, сколько времени понадобится на прохождение сюжета и освоение всего подготовленного контента.

Информация поступила от директора разработки Джо Шели и его помощника Джозефа Пайпоры. Чтобы добраться до финала повествовательной кампании, пользователям понадобятся 35 часов. А вот полная зачистка игры отнимет гораздо больше времени, которое еще и будет расти вместе с новыми добавками.

Diablo IV включает много контента — побочные квесты, крепости, кошмарные подземелья, мировые боссы и так далее. Освоение всех активностей займет около 150 часов. За это время игрок должен прокачать своего героя до максимума, собрать как минимум достойную экипировку, обыскать все уголки Санктуария и сразить финального босса. Последний, как ранее рассказали разработчики, сбалансирован так, чтобы стать итоговой проверкой навыков игрока и сборки персонажа.

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Отдельно стоит отметить наличие в Diablo IV кооператива. Прохождение всех активностей в игре вместе с друзьями должно отнять меньше времени, чем при одиночном забеге.

Кратко о Diablo IV

Это продолжение знаковой серии экшен-RPG от Blizzard Entertainment. Сюжет в игре посвящен борьбе с Лилит, прародительницей человечества и дочерью Мефисто. Она обрела свободу и собирается поработить весь Санктуарий.

Diablo IV отметится открытым миром, который включает более 150 подземелий, случайные события и множество квестов. Для путешествий по локациям можно использовать ездовых животных.

Прокачка персонажа и добыча как можно лучшей экипировки — это главные цели в Diablo IV, как и в предыдущих частях.

В игре реализован мультиплеер и кооператив — как сетевой, так и за одним экраном.

Diablo IV выйдет 6 июня 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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