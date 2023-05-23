Ролик включает кадры из игровых заставок.

До релиза Diablo IV осталось меньше двух недель, поэтому Blizzard Entertainment не сбавляет оборотов в плане маркетинга. Компания продолжает объявлять об акциях и коллаборациях, а также выпускать новые материалы. В число последних входит свежий ролик в кинематографическом формате, посвященный сюжету.

Часть кадров из нового трейлера уже была показана в предыдущих видео. Однако есть и новые фрагменты, например, отрезок из заставки с прибытием Лилит, матери человечества и антагониста Diablo IV, в город Невеск. Демонесса появилась в церкви и заявила: "Мои дети, владыка ада идет, чтобы поглотить наш мир. Я не пришла, чтобы спасти, но, чтобы расширить возможности. Я дам вам свободу и даже больше".

Во второй половине ролика демонстрируется битва между людьми и демонами, которая была показана в прошлых трейлерах. Но наряду с ней мелькают новые сцены. Одна из них показывает, как Лилит прижала к стене неизвестного рыцаря, другая — персонажа по имени Донан, сражающегося с демоном верхом на цербере, а третья — противостояние Инариуса с могучим монстром. Правда, без контекста понять суть этих сцен невозможно. А подробнее обо всех сюжетных событиях в Diablo IV удастся узнать уже после релиза.

Кратко о Diablo IV

Это продолжение знаковой серии экшен-RPG от Blizzard Entertainment. Сюжет в игре посвящен борьбе с Лилит, прародительницей человечества и дочерью Мефисто. Она обрела свободу и собирается поработить весь Санктуарий.

Diablo IV отметится открытым миром, который включает более 150 подземелий, случайные события и множество квестов. Для путешествий по локациям можно использовать ездовых животных.

Прокачка персонажа и добыча как можно лучшей экипировки — это главные цели в Diablo IV, как и в предыдущих частях.

В игре реализован мультиплеер и кооператив — как сетевой, так и за одним экраном.

Diablo IV выйдет 6 июня 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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