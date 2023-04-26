Пользователям понадобятся 150 часов.

До релиза Diablo IV остается менее полутора месяца, поэтому Blizzard Entertainment все охотнее делится разнообразной информацией об игре. Недавно компания рассказала, сколько времени понадобится на прокачку до максимального 100-го уровня.

Такими сведениями поделился директор разработки Diablo IV Джо Пайпора. Пользователь Twitter под псевдонимом Xeiom спросил у руководителя: "В интервью PС Gamer с вами говорится о [времени на прокачку до] 80 уровня + немного больше, чтобы получить 100 уровень в D4, но в более старых интервью говорится о 150 часах, чтобы получить 100 уровень. Не могли бы вы указать, что более точно?"

Пайпора ответил: "Достижение 100-го уровня займет 150+ часов в среднем для игрока". Ранее Blizzard также сообщала, что 80 часов понадобятся для полного прохождения боевого пропуска. Последний будет обновляться каждый квартал.

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Отдельно Пайпора рассказал о контенте для пользователей 100 уровня. Кошмарные подземелья в Diablo IV масштабируются по мере прокачки персонажа. Этот процесс имеет предел, но даже после достижения 100-й отметки игра предложит суровое испытание.

Здесь подразумевается крайне сложный финальный босс. За победу над ним предусмотрены косметические предметы и прочие бонусы, но не экипировка. Баланс в Diablo IV настроен так, что на битву с последним главгадом пользователи уже должны прийти в лучших комплектах снаряжения в проекте.

"На 100-м уровне у нас есть пиковый босс, с которым мы хотим познакомить игроков, и он сбалансирован таким образом, что является чрезвычайно, чрезвычайно сложным. Игрокам, достигшим 100-го уровня, будет очень трудно пройти этого босса. И ожидание заключается в том, что вы взяли свой класс, поняли свою сборку, максимально использовали все, что могли, и действительно хорошо изучили его. И это будет способ, с помощью которого вы сможете его одолеть", — рассказал Пайпора.

Кратко о Diablo IV

Это продолжение знаковой серии экшен-RPG от Blizzard Entertainment. Сюжет в игре посвящен борьбе с Лилит, прародительницей человечества и дочерью Мефисто. Она обрела свободу и собирается поработить весь Санктуарий.

Diablo IV отметится открытым миром, который включает более 150 подземелий, случайные события и множество квестов. Для путешествий по локациям можно использовать ездовых животных.

Прокачка персонажа и добыча как можно лучшей экипировки — это главные цели в Diablo IV, как и в предыдущих частях.

В игре реализован мультиплеер и кооператив — как сетевой, так и за одним экраном.

Diablo IV выйдет 6 июня 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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