До релиза Diablo IV остается менее полутора месяца, поэтому Blizzard Entertainment все охотнее делится разнообразной информацией об игре. Недавно компания рассказала, сколько времени понадобится на прокачку до максимального 100-го уровня.
Такими сведениями поделился директор разработки Diablo IV Джо Пайпора. Пользователь Twitter под псевдонимом Xeiom спросил у руководителя: "В интервью PС Gamer с вами говорится о [времени на прокачку до] 80 уровня + немного больше, чтобы получить 100 уровень в D4, но в более старых интервью говорится о 150 часах, чтобы получить 100 уровень. Не могли бы вы указать, что более точно?"
Пайпора ответил: "Достижение 100-го уровня займет 150+ часов в среднем для игрока". Ранее Blizzard также сообщала, что 80 часов понадобятся для полного прохождения боевого пропуска. Последний будет обновляться каждый квартал.
Отдельно Пайпора рассказал о контенте для пользователей 100 уровня. Кошмарные подземелья в Diablo IV масштабируются по мере прокачки персонажа. Этот процесс имеет предел, но даже после достижения 100-й отметки игра предложит суровое испытание.
Здесь подразумевается крайне сложный финальный босс. За победу над ним предусмотрены косметические предметы и прочие бонусы, но не экипировка. Баланс в Diablo IV настроен так, что на битву с последним главгадом пользователи уже должны прийти в лучших комплектах снаряжения в проекте.
"На 100-м уровне у нас есть пиковый босс, с которым мы хотим познакомить игроков, и он сбалансирован таким образом, что является чрезвычайно, чрезвычайно сложным. Игрокам, достигшим 100-го уровня, будет очень трудно пройти этого босса. И ожидание заключается в том, что вы взяли свой класс, поняли свою сборку, максимально использовали все, что могли, и действительно хорошо изучили его. И это будет способ, с помощью которого вы сможете его одолеть", — рассказал Пайпора.
Кратко о Diablo IV
- Это продолжение знаковой серии экшен-RPG от Blizzard Entertainment. Сюжет в игре посвящен борьбе с Лилит, прародительницей человечества и дочерью Мефисто. Она обрела свободу и собирается поработить весь Санктуарий.
- Diablo IV отметится открытым миром, который включает более 150 подземелий, случайные события и множество квестов. Для путешествий по локациям можно использовать ездовых животных.
- Прокачка персонажа и добыча как можно лучшей экипировки — это главные цели в Diablo IV, как и в предыдущих частях.
- В игре реализован мультиплеер и кооператив — как сетевой, так и за одним экраном.
- Diablo IV выйдет 6 июня 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.