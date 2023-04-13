Экшен-RPG будет ежеквартально получать сюжетный контент.

Blizzard Entertainment продолжает рассказывать о Diablo IV. Недавно студия выпустила свежий трейлер игры, посвященный разбойнице, и раскрыла планы насчет поддержки экшен-RPG после релиза.

В ролике сначала демонстрируется героиня в кинематографическом формате. А затем идет нарезка с кадрами игрового процесса с участием персонажа. У разбойницы есть два оружия — лук и кинжал. С ними связаны все навыки, доступные героине. Она может атаковать градом стрел по большой области, совершать усиленные залпы, бросать подряд множество клинков и так далее. Отдельные способности персонажа позволяют ослепить врагов или телепортироваться к противнику и совершить быструю казнь.

Что касается поддержки Diablo IV, то о ней подробно рассказал помощник директора игры Джо Пипиора в интервью Game Informer. По его словам, экшен-RPG будет получать крупные ежеквартальные обновления. В них добавят сюжетные линейки, геймплейные механики и свежие функции.

А если пользователи приобретут боевой пропуск, то на его закрытие уйдет 80 часов. Пользователи смогут разбить это время на 90 дней. Однако информация о добавлении сюжетного контента не порадовала аудиторию. Фанаты считают, что Diablo IV выпустят с недоделанной историей.

Кратко о Diablo IV

Это продолжение знаковой серии экшен-RPG от Blizzard Entertainment. Сюжет в игре посвящен борьбе с Лилит, прародительницей человечества и дочерью Мефисто. Она обрела свободу и собирается поработить весь Санктуарий.

Diablo IV отметится открытым миром, который включает более 150 подземелий, случайные события и множество квестов. Для путешествий по локациям можно использовать ездовых животных.

Прокачка персонажа и добыча как можно лучшей экипировки — это главные цели в Diablo IV, как и в предыдущих частях.

В игре реализован мультиплеер и кооператив — как сетевой, так и за одним экраном.

Diablo IV выйдет 6 июня 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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