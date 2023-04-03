Затмить легендарный сиквел будет непросто.

Diablo входит в число культовых игровых серий с легендарным прошлым. Первые две части франшизы совершили революцию в жанре экшен-RPG и запомнились, как изумительные творения. Однако Blizzard Entertainment считает, что будущая "четверка" затмит своих предшественников.

Таким мнением в интервью порталу PCGamesN поделились генеральный менеджер франшизы Diablo Род Фергюссон и глава разработки Diablo IV Джо Шели. Первый во время интервью емко охарактеризовал будущий проект. Директор серии заявил: "Это лучшая Diablo из всех игр Diablo".

Понятно, что Фергюссон пытается максимально подогреть интерес к четвертой части. Однако разговоры о превосходстве над сиквелом до релиза можно назвать смелым шагом. Если в Diablo IV вдруг обнаружатся проблемы. разработчикам обязательно припомнят их громкое высказывание.

Видео дня

В интервью руководители поделились и другой информацией. Они заявили, что четвертая часть сможет похвастаться самым мощным сюжетом во франшизе. А еще в игре сочетаются лучшие аспекты из предшественников – улучшенная боевая система, качественный сюжет, мрачная атмосфера и приземленный мир, где ощущаешь себя героем.

По словам Фергюссона и Шели, Blizzard стремилась соблюсти баланс между привычной концепцией и новшествами в Diablo IV. Например, в игру вернулась зловещая атмосфера, но появился открытый мир. Сочетание получилось успешным, если судить по отзывам после бета-версии. Как сообщили Фергюссон и Шели, разработчики невероятно довольны, что пользователи положительно оценили их труд.

Кратко о Diablo IV

Это продолжение знаковой серии экшен-RPG от Blizzard Entertainment. Сюжет в игре посвящен борьбе с Лилит, прародительницей человечества и дочерью Мефисто. Она обрела свободу и собирается поработить весь Санктуарий.

Diablo IV отметится открытым миром, который включает более 150 подземелий, случайные события и множество квестов. Для путешествий по локациям можно использовать ездовых животных.

Прокачка персонажа и добыча как можно лучшей экипировки — это главные цели в Diablo IV, как и в предыдущих частях.

В игре реализован мультиплеер и кооператив — как сетевой, так и за одним экраном.

Diablo IV выйдет 6 июня 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Вас также могут заинтересовать новости: