Понтифик отошел в вечность в Пасхальный понедельник.

В возрасте 88 лет скончался Папа Римский Франциск. Об этом сообщает Vatican News.

Отмечается, что Папа отошел в вечность в Пасхальный понедельник, 21 апреля 2025 года, в ватиканском доме Санта-Марта.

Несколько минут назад кардинал Кевин Фаррелл, камерленг Святой Римской Церкви со скорбью возвестил о смерти Папы Франциска:

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"Дорогие братья и сестры, с глубокой грустью должен известить о смерти нашего Святейшего Отца Франциска. Сегодня в 7:35 утра Епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца. Вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его Церкви. Он учил нас жить ценностями Евангелия с верностью, особенно беднейших и самых маргинализированных. С безграничной благодарностью за его пример как настоящего ученика Господа Иисуса, мы отдаем душу Папы Франциска безграничной милосердной любви Триединого Бога".

Что известно о Папе Франциске

Папа Франциск (Хорхе Марио Бергольо) родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе, Аргентина, в итальянской эмигрантской семье. Он вступил в орден иезуитов в 1958 году, получил философское и богословское образование, был рукоположен в священники в 1969 году.

В 1998 году стал архиепископом Буэнос-Айреса, а в 2001 году - кардиналом. Известен своей скромностью, социальной активностью и поддержкой бедных.

13 марта 2013 года был избран 266-м Папой Римским, став первым понтификом из Латинской Америки, первым иезуитом и первым, кто взял имя Франциск в честь святого Франциска Ассизского.

Папа Франциск выступал за межрелигиозный диалог, экологическую ответственность, реформу Римской курии и милосердное отношение ко всем людям, включая представителей маргинализированных сообществ.

Заявления Папы Римского об Украине

Папа Франциск неоднократно высказывался о войне в Украине, призывая к миру и диалогу. В феврале 2025 года он назвал Украину "мученической" и призвал молиться за жертв всех вооруженных конфликтов.

В декабре 2024 года он обратился к молодежи Украины, призывая их быть патриотами, отвергать войну и прощать. Ранее, в марте 2024 года, Папа призвал Украину иметь "мужество белого флага" и вести переговоры с Россией, что вызвало критику. Впоследствии Ватикан уточнил, что Россия должна прекратить агрессию, признав ее "несправедливой".

Как выбирают нового Папу Римского

После смерти или отставки Папы Римского начинается процесс конклава - сбора кардиналов, ответственных за выбор нового понтифика. Основные этапы:

Подготовка: в течение 15-20 дней после смерти Папы кардиналы со всего мира прибывают в Ватикан.

Участие: право голоса имеют только кардиналы в возрасте до 80 лет. Их обычно около 120.

Место голосования: конклав проходит в Сикстинской капелле, где кардиналы изолированы от внешнего мира.

Голосование: проводятся до четырех голосований ежедневно - два утром и два вечером. Для избрания нового Папы кандидат должен получить две трети голосов.

Результат: если Папа избран, кардиналы сжигают бюллетени со специальным химическим веществом, которое создает белый дым. Если не избран - дым черный.

Объявление: Избранный кардинал принимает имя и появляется на балконе собора святого Петра с фразой: "Habemus Papam" - "Имеем Папу".

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