Попытка бегства главного героя заканчивается встречей с диктатором.

Издание IGN в партнерстве с Ubisoft опубликовало новый ролик, посвященный Far Cry 6. В нем показаны первые 17 минут прохождения грядущего шутера в открытом мире.

Видео начинается с интервью диктатора Антона Кастильо. Он руководит Ярой исключительно силовыми методами. Правитель хочет превратить остров в рай, и у него есть для этого план. Правда, действия Кастильо и его солдат не соответствуют словам диктатора. Армейские отряды могут легко убить прохожего на улицах столицы Яры. За одной из таких смертей главный герой Дани Рохес (пол персонажа выбирается игроком) наблюдает во вступлении.

Чтобы не стать очередной жертвой, протагонист решает бежать из страны. Его попытка скрыться с группой других жителей и показана на видео. Сначала Дани по-тихому пробирался через город, а потом попытался уплыть на корабле. Однако Кастильо узнал о бегстве своих граждан и добрался до судна. Затем диктатор приказал расстрелять всех, кто решил покинуть Яру.

Подробнее о Far Cry 6

Сюжет игры посвящен борьбе против Антона Кастильо. Дани Рохес присоединится к сопротивлению и попытается свергнуть правителя.

В проекте реализован большой открытый мир с множеством активностей. К ним относятся диверсионные миссии, спасение революционеров, зачистка аванпостов и прочее.

Far Cry 6 — это первая игра серии, где есть полноценный город. Пользователи могут прятать оружие и свободно передвигаться по нему, не привлекая внимания солдат. А еще сражения среди густой застройки должны ощущаться иначе в сравнении со стычками в естественных условиях.

Far Cry 6 выйдет 7 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Автор: Назар Степорук