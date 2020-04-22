Baldur’s Gate и Neverwinter Nights получили огромные скидки в Steam
14:25, 22 апреля 2020Игры
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Распродажа игр издателя Beamdog продлится в Steam до 24 апреля.
В Steam началась распродажа издателя Beamdog / store.steampowered.com
В Steam началась распродажа игр издателя Beamdog, который выпускает обновленные версии RPG на движке Infinity Engine.
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До 24 апреля по сниженной цене можно приобрести Baldur's Gate, Neverwinter Nights, Planescape: Torment и другие игры.
УНИАН отобрал самые интересные предложения:
- Baldur's Gate: Enhanced Edition - 111 грн вместо 270 грн;
- Baldur's Gate II: Enhanced Edition - 111 грн вместо 270 грн;
- Icewind Dale: Enhanced Edition - 97 грн вместо 279 грн;
- Planescape: Torment: Enhanced Edition - 97 грн вместо 279 грн;
- Neverwinter Nights: Enhanced Edition - 69 грн вместо 279 грн;
- Axis & Allies 1942 Online - 139 грн вместо 279 грн.
Напомним, весенняя распродажа в PS Store, которая началась 1 апреля, пополнилась десятками новых игр.
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