Baldur’s Gate и Neverwinter Nights получили огромные скидки в Steam

Распродажа игр издателя Beamdog продлится в Steam до 24 апреля.

В Steam началась распродажа игр издателя Beamdog, который выпускает обновленные версии RPG на движке Infinity Engine.

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До 24 апреля по сниженной цене можно приобрести Baldur's Gate, Neverwinter Nights, Planescape: Torment и другие игры.

УНИАН отобрал самые интересные предложения:

Baldur's Gate: Enhanced Edition - 111 грн вместо 270 грн;

Baldur's Gate II: Enhanced Edition - 111 грн вместо 270 грн;

Icewind Dale: Enhanced Edition - 97 грн вместо 279 грн;

Planescape: Torment: Enhanced Edition - 97 грн вместо 279 грн;

Neverwinter Nights: Enhanced Edition - 69 грн вместо 279 грн;

Axis & Allies 1942 Online - 139 грн вместо 279 грн.

Напомним, весенняя распродажа в PS Store, которая началась 1 апреля, пополнилась десятками новых игр.