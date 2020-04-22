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Baldur’s Gate и Neverwinter Nights получили огромные скидки в Steam

14:25, 22 апреля 2020
Игры
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В Steam началась распродажа издателя Beamdog / store.steampowered.com

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До 24 апреля по сниженной цене можно приобрести Baldur's Gate, Neverwinter Nights, Planescape: Torment и другие игры.

УНИАН отобрал самые интересные предложения:

  • Baldur's Gate: Enhanced Edition - 111 грн вместо 270 грн;
  • Baldur's Gate II: Enhanced Edition - 111 грн вместо 270 грн;
  • Icewind Dale: Enhanced Edition - 97 грн вместо 279 грн;
  • Planescape: Torment: Enhanced Edition - 97 грн вместо 279 грн;
  • Neverwinter Nights: Enhanced Edition - 69 грн вместо 279 грн;
  • Axis & Allies 1942 Online - 139 грн вместо 279 грн.

Напомним, весенняя распродажа в PS Store, которая началась 1 апреля, пополнилась десятками новых игр. 

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Теги: #Steam