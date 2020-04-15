Большая весенняя распродажа в PS Store пополнилась десятками новых игр

По сниженной цене можно приобрести Crash Team Racing Nitro-Fueled + Spyro и полное издание Marvel’s Spider-Man.

Весенняя распродажа в PS Store, которая началась 1 апреля, пополнилась десятками новых игр. Читайте такжеВ апреле подписчики PS Plus получат Uncharted 4 и Dirt Rally 2.0 По сниженной цене игры можно будет купить до 02:00 30 апреля. УНИАН отобрал самые интересные предложения, появившиеся сегодня:

Набор Crash Team Racing Nitro-Fueled + Spyro - 1099,45 грн вместо 1999 грн;

Marvel’s Spider-Man: Игра года - 949 грн вместо 1349 грн;

Metro Exodus Gold Edition - 949,5 грн вместо 1899 грн;

Nioh - Complete Edition - 499 грн вместо 1199 грн;

Sekiro: Shadows Die Twice - 1299,35 грн вместо 1999 грн;

Shadow of the Colossus - 419 грн вместо 1199 грн;

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint - Gold Edition - 949 грн вместо 2496 грн;

South Park: The Fractured but Whole - Золотое издание - 799 грн вместо 2299 грн;

Persona 5 - 499,75 грн вместо 1999 грн;

Zombie Army 4: Dead War Super Deluxe Edition - 1319,4 грн вместо 2199 грн. Стоит отметить, что подписчики PlayStation Plus смогут получить дополнительную скидку в 10% на некоторые товары. Напомним, в магазине цифровой дистрибуции Steam стартовала "Акция посреди недели". На распродажу попали игры студии Piranha Bytes.

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