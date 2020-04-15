Большая весенняя распродажа в PS Store пополнилась десятками новых игр
15:32, 15 апреля 2020Игры
76 0
По сниженной цене можно приобрести Crash Team Racing Nitro-Fueled + Spyro и полное издание Marvel’s Spider-Man.
Весенняя распродажа в PS Store пополнилась десятками новых игр / store.playstation.com
Весенняя распродажа в PS Store, которая началась 1 апреля, пополнилась десятками новых игр.
Читайте такжеВ апреле подписчики PS Plus получат Uncharted 4 и Dirt Rally 2.0
По сниженной цене игры можно будет купить до 02:00 30 апреля.
- УНИАН отобрал самые интересные предложения, появившиеся сегодня:
- Набор Crash Team Racing Nitro-Fueled + Spyro - 1099,45 грн вместо 1999 грн;
- Marvel’s Spider-Man: Игра года - 949 грн вместо 1349 грн;
- Metro Exodus Gold Edition - 949,5 грн вместо 1899 грн;
- Nioh - Complete Edition - 499 грн вместо 1199 грн;
- Sekiro: Shadows Die Twice - 1299,35 грн вместо 1999 грн;
- Shadow of the Colossus - 419 грн вместо 1199 грн;
- Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint - Gold Edition - 949 грн вместо 2496 грн;
- South Park: The Fractured but Whole - Золотое издание - 799 грн вместо 2299 грн;
- Persona 5 - 499,75 грн вместо 1999 грн;
- Zombie Army 4: Dead War Super Deluxe Edition - 1319,4 грн вместо 2199 грн.
Стоит отметить, что подписчики PlayStation Plus смогут получить дополнительную скидку в 10% на некоторые товары.
Напомним, в магазине цифровой дистрибуции Steam стартовала "Акция посреди недели". На распродажу попали игры студии Piranha Bytes.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter