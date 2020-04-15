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Большая весенняя распродажа в PS Store пополнилась десятками новых игр

15:32, 15 апреля 2020
Игры
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Весенняя распродажа в PS Store пополнилась десятками новых игр / store.playstation.com

Читайте такжеВ апреле подписчики PS Plus получат Uncharted 4 и Dirt Rally 2.0

По сниженной цене игры можно будет купить до 02:00 30 апреля.

  • УНИАН отобрал самые интересные предложения, появившиеся сегодня:
  • Набор Crash Team Racing Nitro-Fueled + Spyro - 1099,45 грн вместо 1999 грн;
  • Marvel’s Spider-Man: Игра года - 949 грн вместо 1349 грн;
  • Metro Exodus Gold Edition - 949,5 грн вместо 1899 грн;
  • Nioh - Complete Edition - 499 грн вместо 1199 грн;
  • Sekiro: Shadows Die Twice - 1299,35 грн вместо 1999 грн;
  • Shadow of the Colossus - 419 грн вместо 1199 грн;
  • Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint - Gold Edition - 949 грн вместо 2496 грн;
  • South Park: The Fractured but Whole - Золотое издание - 799 грн вместо 2299 грн;
  • Persona 5 - 499,75 грн вместо 1999 грн;
  • Zombie Army 4: Dead War Super Deluxe Edition - 1319,4 грн вместо 2199 грн.

Стоит отметить, что подписчики PlayStation Plus смогут получить дополнительную скидку в 10% на некоторые товары.

Напомним, в магазине цифровой дистрибуции Steam стартовала "Акция посреди недели". На распродажу попали игры студии Piranha Bytes.

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Теги: #PlayStation#PS Store