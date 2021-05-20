Мультиплеерный арена-шутер TinShift с возможностью отматывать время назад выйдет в Steam 3 июня.

Киевская студия MiroWin, создавшая научно-фантастическую VR-игру Boiling Steel и вестерн Guns'n'Storie анонсировала свой новый проект. Им стал TinShift – многопользовательский арена-шутер, который выйдет в Steam уже 3 июня.

Трейлер TinShift

Действие разворачивается на Титане – спутнике Сатурна. Игроку нужно выбрать одну из сторон конфликта – люди или роботы. Однако для победы придется сражаться против всех.

В матче одновременно могут находиться 20 человек. Присоединиться к сражению можно в любой момент. На аренах есть элементы вертикального геймплея, а игрокам доступен бег по стенам и возможность откатить время на 10 секунд назад.

"Ввиду высокой динамики часто не удается сразу отреагировать на внезапную атаку или шальную пулю снайпера. Мы это понимаем и потому у каждого есть второй шанс", – поясняют разработчики.

Способность возврата во времени перезаряжается после убийства соперника. Также в игре будет 10 видов оружия.

Минимальные системные требования для TinShift:

Процессор: Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300;

Оперативная память: 8 GB ОЗУ;

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB / AMD Radeon R7 370 2GB;

DirectX: Версии 11;

Место на диске: 10 GB;

Рекомендуемые системные требования для TinShift:

Процессор: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600;

Оперативная память: 16 GB ОЗУ;

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB / AMD Radeon RX 580 4GB;

DirectX: Версии 11.

Страница игры уже появилась в Steam.

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Автор: Сергей Коршунов