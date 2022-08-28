Пользователи PS4 и PS5 смогут пройти уникальный квест.

Студия Avalanche Software и издательство Warner Bros. Interactive Entertainment показали коллекционное издание Hogwarts Legacy — новой экшен-RPG во вселенной "Гарри Поттера". А еще разработчики рассказали о преимуществах версии игры для PlayStation 4 и PlayStation 5. Владельцы платформ Sony получат дополнительный контент.

Коллекционное издание Hogwarts Legacy получилось весьма оригинальным, хоть и небогатым на предметы. Оно включает стильный стилбук и магическую палочку, которая левитирует над гримуаром. Практической пользы от нее нет, но аксессуар выглядит красиво и будет выделяться на фоне других сувениров.

В коллекционное издание также включили косметические предметы, ездовое животное и ранний доступ к Hogwarts Legacy. Весь этот контент присутствует и в Deluxe-версии грядущей экшен-RPG. Стоимость Collector’s Edition составляет $299, однако перекупщики уже продают его по $500-600.

А что касается бонусов для обладателей игры на PlayStation, то они получат эксклюзивный квест. Отдельный подарок в виде рецепта зелья "Феликс Фелицис" (эликсир удачи) доступен за предварительный заказ проекта на PS4 и PS5. На ПК и Xbox упомянутого контента не будет.

Hogwarts Legacy — основные подробности

Действия игры разворачиваются в 1800-х годах в знаменитой школе волшебства — Хогвартсе. Другие известные локации тоже удастся посетить.

Игрок возьмет на себя роль ученика, который обладает необычным умением воспринимать и осваивать древнюю магию. Ему предстоит решить — скрывать этот секрет или же поддаться соблазну более зловещих чар, способных уничтожить весь волшебный мир.

В Hogwarts Legacy можно настраивать внешность своего персонажа, создавать зелья, изучать заклинания, открывать новых фантастических зверей, заводить союзников, сражаться с темными волшебниками и улучшать способности.

Hogwarts Legacy выйдет 10 февраля 2023 года на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и ПК. Позже игра заглянет на Nintendo Switch.

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