Темой нового сезона королевской битвы станут инопланетяне.

В популярной королевской битве Fortnite может появиться Супермен. Скин знаменитого героя из комиксов могут добавить уже в августе этого года.

На странице игры в Твиттере разработчики опубликовали фото очков, подписав следующим образом:

"Когда эта странная пластиковая штука помещается на лицо, мы кажемся неузнаваемыми", – написали в Epic Games.

Фанаты быстро поняли, что это намек на Супермена. Так как в комиксах именно с помощью очков супергерой "маскировался" под обычного журналиста Кларка Кента. Кроме того, недавно Epic Games начала тизерить новый сезон. Его темой станут инопланетяне. Они уже начали "похищать" игроков в Fortnite. А так как Супермен является пришельцем с планеты Криптон, то он отлично впишется в инопланетную тематику предстоящего сезона.

Инопланетяне в Fortnite

Напомним, это далеко не первое появление персонажей из фильмов и комиксов в Fortnite. Ранее в игре появлялись: Хищник, Сара Коннор и терминатор Т-800, Мандалорец из одноименного сериала во вселенной "Звездных войн", а также различные герои других игр – от Лары Крофт из Tomb Raider до Кратоса из God of War.

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Автор: Сергей Коршунов