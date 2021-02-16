Мероприятие начнется 20 февраля в 21:00 по Киеву.

В королевской битве Fortnite пройдет кинофестиваль анимационных короткометражек. Среди лент-участников – номинанты на "Оскар" в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм". Мероприятие начнется 20 февраля в 21:00 по Киеву.

Как сообщили разработчики из Epic Games, вход на кинопоказ будет свободным. Сам фестиваль будет проходить в режиме "Королевская вечеринка". Общая продолжительность короткометражек – около 30 минут. Серии будут повторяться по очереди в течение суток.

Закончится мероприятие спустя сутки – 21 февраля в 21:00. Разработчики также выпустили трейлер, в котором можно увидеть участников фестиваля.

Трейлер "Короткометражки Fortnite"

Напомним, что это далеко не первое культурное мероприятие, которое проходит в королевской битве от Epic Games.

Фильмы и концерты в Fortnite

Ранее в Fotnite выступали диджей Diplo и четырехкратный обладатель «Латинской Грэмми» Джей Бальвин. А виртуальный концерт рэпера Трэвиса Скотта в королевской битве Fortnite посмотрело 27 миллионов человек.

Летом в Fortnite прошел показ фильмов Кристофера Нолана. Игроки могли посмотреть "Бэтмен: Начало", "Престиж" и другие ленты знаменитого кинорежиссера.

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Автор: Сергей Коршунов