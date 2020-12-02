Студия Epic Games анонсировала пятый сезон второй главы королевской битвы Fortnite. В нем появится малыш Йода и Мандалорец – главный герой одноименного сериала стримингового сервиса Disney+.
Как заявили разработчики на сайте игры, в новом сезоне персонаж агент Джоунс призвал величайших охотников всех миров, чтобы не дать никому сбежать из временной петли, которая образовалась в центре острова в Fortnite.
Трейлер пятого сезона Fortnite
Помимо Мандалорца в королевской битве появятся и другие охотники, среди которых ковбой по имени Блинчик, валькирия Мэйв и другие. У каждого персонажа будет свое оружие. К примеру, дробовик "Дыхание дракона" или Амбанская снайперская винтовка.
Вместе с новыми героями на карте королевской битвы появятся дополнительные активности, и возможность выполнять заказы и задания за дополнительные награды.
Как отметили в Epic Games, в масштабном ивенте, посвященном финалу предыдущего сезона в Fortnite приняло участие более 15 миллионов игроков. Еще 3,4 миллиона человек наблюдали за трансляцией мероприятия на YouTube и Twitch.
О сериале "Мандалорец"
- "Мандалорец" – это сериал в жанре космического вестерна, события которого разворачиваются во вселенной франшизы "Звездные войны".
- Главным героем является охотник за головами Дин Джарин из клана мандалорцев, живущий на окраине Новой Республики. Его играет Педро Паскаль, исполнивший роль принца Оберина Мартелла в сериале "Игра престолов".
- На стриминговом сервисе Disney+ вышло уже два сезона "Мандалорца".
- Сериал получил хорошие отзывы, а на агрегаторе Rotten Tomatoes его рейтинг сериала составил 93%.