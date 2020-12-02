Вместе с героями популярного сериала в королевскую битву добавят новые активности и дополнительные задания.

Студия Epic Games анонсировала пятый сезон второй главы королевской битвы Fortnite. В нем появится малыш Йода и Мандалорец – главный герой одноименного сериала стримингового сервиса Disney+.

Как заявили разработчики на сайте игры, в новом сезоне персонаж агент Джоунс призвал величайших охотников всех миров, чтобы не дать никому сбежать из временной петли, которая образовалась в центре острова в Fortnite.

Трейлер пятого сезона Fortnite

Помимо Мандалорца в королевской битве появятся и другие охотники, среди которых ковбой по имени Блинчик, валькирия Мэйв и другие. У каждого персонажа будет свое оружие. К примеру, дробовик "Дыхание дракона" или Амбанская снайперская винтовка.

Вместе с новыми героями на карте королевской битвы появятся дополнительные активности, и возможность выполнять заказы и задания за дополнительные награды.

Как отметили в Epic Games, в масштабном ивенте, посвященном финалу предыдущего сезона в Fortnite приняло участие более 15 миллионов игроков. Еще 3,4 миллиона человек наблюдали за трансляцией мероприятия на YouTube и Twitch.

О сериале "Мандалорец"

"Мандалорец" – это сериал в жанре космического вестерна, события которого разворачиваются во вселенной франшизы "Звездные войны".

Главным героем является охотник за головами Дин Джарин из клана мандалорцев, живущий на окраине Новой Республики. Его играет Педро Паскаль, исполнивший роль принца Оберина Мартелла в сериале "Игра престолов".

На стриминговом сервисе Disney+ вышло уже два сезона "Мандалорца".

Сериал получил хорошие отзывы, а на агрегаторе Rotten Tomatoes его рейтинг сериала составил 93%.

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Автор: Сергей Коршунов