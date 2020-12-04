Пользователи Fortnite на PlayStation 5 получат дополнительный бонус, посвященный легендарному Богу войны.

В пятый сезон второй главы королевской битвы Fortnite добавили Кратоса, главного героя нашумевшей игры 2018 года – God of War.

Несколько дней назад датамайнеры находили в файлах игры информацию о бородатом спартанце. Однако теперь разработчики официально подтвердили появление Кратоса в Fortnite.

"Кратос одним из первых присоединяется к охоте в пятом сезоне. Он сражался с теми, кто способен уничтожить целый мир, а значит, разобраться с угрозой, которую несёт Петля, ему не составит труда", – заявили в Epic Games.

Трейлер Fortnite – Кратос

Образ Кратоса уже доступен во внутриигровом магазине. Вместе с ним игроки могут получить:

Дельтаплан "Щит стража";

Кирку, стилизованную под топор Кратоса "Левиафан", чтобы добывать ресурсы;

Украшение на спину "Мимир";

Пользователям Fortnite на PlayStation 5 вместе с экипировкой легендарного Бога войны достанется дополнительный стиль "Кратос в броне".

О пятом сезоне Fortnite

Пятый сезон королевской битвы получил название "Эпицентр". В нем соберутся "величайшие охотники всех времен", чтобы не дать никому сбежать из временной петли, образовавшейся в центре острова.

Ранее разработчики анонсировали появление в пятом сезоне Мандалорца – главного героя одноименного сериала во вселенной "Звездных войн".

Подробней о God of War

God of War – это продолжение одноименной франшизы о спартанце по имени Кратос, который уничтожил жителей Олимпа, став Богом войны. В игре 2018 года он покинул Греции, отправившись на север. Там он завел семью и ребенка. Однако вскоре его заметили скандинавские боги.

На церемонии The Game Awards 2018 экшн God of War был признан "Игрой года".

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Автор: Сергей Коршунов