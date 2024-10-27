В этот раз разработчики продемонстрировали игровой процесс с пистолетом Токарева.

Разработчики VR-спиноффа Metro: Awakening показали ещё один кусочек геймплея в предверии релиза проекта.

В коротком ролике можно увидеть как игрок обращается с пистолетом Токарева в виртуальной реальности. Показаны как экшен фрагменты, где герой отстреливается от врагов, перевесившись на перилах, так и стелс, в котором игрок может скрытно оглушать бандитов ударом пистолета по голове.

Закончилась презентация внезапным нападением мутантов, против которых Токарев уже не будет столь эффективен.

Напомним, что события Metro: Awakening происходят до Metro 2033. Спин-офф расскажет историю доктора по имени Сердар, который покинул родную станцию в поисках жены, которая пропала в тоннелях. В поисках супруги герой столкнётся с культом религиозных фанатиков и обычными бандитами.

Геймплейно игра будет привычной частью Metro только в VR-гарнитуре. На прошлых презентациях геймплея игроку приходилось самому протирать конденсат с противогаза и крутить ручку динамо-машины, чтобы зарядить фонарь.

Релиз Metro: Awakening запланирован на 7 ноября. Игра будет доступна на всех VR-гарнитурах.

Напомним, что недавно разработчики из Nightdive Studios представили геймплейный трейлер ремастера игровой адаптации фильма Нечто Джона Карпентера. В трейлере показаны нарисованные с нуля текстуры и модельки бойцов спецназа и пришельцев, захвативших норвежскую исследовательскую станцию в Арктике.

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