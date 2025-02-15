Проект часто сравнивают со Skyrim по части исследования мира, но отмечают недостаток интерактивности этого самого мира.

Владельцы Deluxe-издания Avowed уже опробовали новую RPG от Obsidian делятся своими впечатлениями.

В Steam у игры сейчас чуть больше 1000 отзывов, 81% из которых - положительные. Игроки отмечают вариативную и разнообразную боевую систему, которая позволяет комбинировать разные виды оружия, как ближнего, так и дальнего боя, а также активно пользоваться окружением в схватках.

Многие сравнивают игру со Skyrim по части исследования открытых локаций. В мире Avowed просто приятно находиться и бродить по развалинам древних цивилизаций:

Видео дня

"Напоминает какую-то сумасшедшую смесь Greedfall, Kingdom of Amalur и Skyrim". "В ней есть плавный бой, красивые пейзажи, захватывающее трехмерное исследование и множество локаций, которые можно исследовать часами." "Игра ХОРОШАЯ. Ловлю вайб Dark Messiah".

Но вот чего игре не хватает, так это интерактивности. Якобы мир совсем не реагирует на действия игрока, а NPC - просто болванчики, которых ни ударить, ни обокрасть. Также пока что непонятно, насколько игра вариативна: в диалогах обычно очень много вариантов ответа, многие из которых зависят от навыков персонажа, но кажется, что разговоры особо ни на что не влияют.

"Ну, озвучка, за исключением Кая, не впечатляет. Выбор диалогов скучен. Персонажи скучны. Здесь очень мало возможностей, если вообще есть, стать тем персонажем, которым вы хотите быть". "Это очень красивая, но (для меня) безжизненная игра. Мне она показалась очень статичной, и под этим я подразумеваю, что мир не настолько интерактивен, как вы ожидаете". "Купил эту игру дважды для нас с женой. Она любит сюжет в RPG и играет в сюжетном режиме, я люблю бои в играх. Мы оба разочарованы".

Полноценный релиз Avowed запланирован на 18 февраля. Игра будет доступна на ПК и Xbox Series, в том числе по подписке Xbox Game Pass.

Ранее мы рассказывали, что Obsidian Entertainment хочет делать RPG ещё минимум 100 лет. Для этого компания выбрала спокойную и неагрессивную тактику.

Вас также могут заинтересовать новости: