Сегодня, 14 ноября, спал запрет на публикацию обзоров Pentiment — экспериментальной RPG от студии Obsidian Entertainment и Джоша Сойера, руководителя разработки Fallout: New Vegas и дилогии Pillars of Eternity. Западным критикам игра очень понравилась, а отдельные издания поставили максимальные оценки.
На Metacritic проект получил 87 и 86 баллов на ПК и Xbox Series X после 28 и 39 рецензий соответственно. Журналисты похвалили Pentiment за интересный детективный сюжет, впечатляющую вариативность в действиях и решениях, а также атмосферу позднего Средневековья.
Многие критики отметили, что в игре ощущается авторский подход и любовь к своему детищу. Команду Сойера отметили за смелость, ведь они создали сюжетную разговорную RPG в эпоху, когда индустрией правят многопользовательские развлечения. Выдержки из мнений отдельных изданий присутствуют ниже.
VG247 (5 из 5): "Pentiment — это феномен, а также его проявление. Это одно из самых увлекательных и доступных произведений живой истории из когда-либо созданных, и тот факт, что оно вообще существует - не говоря уже о том, что это RPG от ведущей [студии] одного из основных платформодержателей, выходящая в рождественский сезон, — это чудо, достойное святых".
NME (4 из 5): "С глубоко интересным сюжетом, который вознаграждает за усердие, Pentiment — это великолепная история. Благодаря глубине и запутанности, которые противоречат простой эстетике игры, при прохождении новейшей игры Obsidian невероятно сложно оторваться от экрана, пока не разыграется ее драма — и когда все будет сказано и сделано, вы захотите пройти ее снова и снова".
PCGamesN (7 из 10): "Громоздкая историческая мистерия убийства, в которой мало внимания уделяется напряжению или темпу, но в которой так много деталей, что это не может не вызывать уважения. Pentiment погружает вас в Баварию 1500-х годов, и это главное достоинство".
DualShockers (9,5 из 10): "Pentiment — яркий пример того, как можно полностью посвятить себя идее, не задумываясь о том, как она впишется в современный игровой рынок. Результат? Одна из лучших игр года, как в плане повествования, так и в остальном".
Pentiment: основные подробности
- В RPG от Obsidian пользователям предстоит окунуться в эпоху позднего Средневековья в роли иллюстратора Андреаса Маллера. События игры разворачиваются в Баварии, а сюжет развивается на протяжении 25 лет.
- История вращается вокруг таинственного убийства наставника главного героя, которое он будет расследовать. Повествование обладает существенной вариативностью, а принятые решения влияют на дальнейшие события.
- Игроку не скажут, правильно он поступил или нет. Например, если арестовать персонажа по ошибке, то прохождение продолжится по определенному сценарию.
- Pentiment выйдет завтра, 15 ноября, на ПК, Xbox Series X и Series S.