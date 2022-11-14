Экспериментальный проект пришелся по вкусу западным критикам.

Сегодня, 14 ноября, спал запрет на публикацию обзоров Pentiment — экспериментальной RPG от студии Obsidian Entertainment и Джоша Сойера, руководителя разработки Fallout: New Vegas и дилогии Pillars of Eternity. Западным критикам игра очень понравилась, а отдельные издания поставили максимальные оценки.

На Metacritic проект получил 87 и 86 баллов на ПК и Xbox Series X после 28 и 39 рецензий соответственно. Журналисты похвалили Pentiment за интересный детективный сюжет, впечатляющую вариативность в действиях и решениях, а также атмосферу позднего Средневековья.

Многие критики отметили, что в игре ощущается авторский подход и любовь к своему детищу. Команду Сойера отметили за смелость, ведь они создали сюжетную разговорную RPG в эпоху, когда индустрией правят многопользовательские развлечения. Выдержки из мнений отдельных изданий присутствуют ниже.

Видео дня

VG247 (5 из 5): "Pentiment — это феномен, а также его проявление. Это одно из самых увлекательных и доступных произведений живой истории из когда-либо созданных, и тот факт, что оно вообще существует - не говоря уже о том, что это RPG от ведущей [студии] одного из основных платформодержателей, выходящая в рождественский сезон, — это чудо, достойное святых".

NME (4 из 5): "С глубоко интересным сюжетом, который вознаграждает за усердие, Pentiment — это великолепная история. Благодаря глубине и запутанности, которые противоречат простой эстетике игры, при прохождении новейшей игры Obsidian невероятно сложно оторваться от экрана, пока не разыграется ее драма — и когда все будет сказано и сделано, вы захотите пройти ее снова и снова".

PCGamesN (7 из 10): "Громоздкая историческая мистерия убийства, в которой мало внимания уделяется напряжению или темпу, но в которой так много деталей, что это не может не вызывать уважения. Pentiment погружает вас в Баварию 1500-х годов, и это главное достоинство".

DualShockers (9,5 из 10): "Pentiment — яркий пример того, как можно полностью посвятить себя идее, не задумываясь о том, как она впишется в современный игровой рынок. Результат? Одна из лучших игр года, как в плане повествования, так и в остальном".

Pentiment: основные подробности

В RPG от Obsidian пользователям предстоит окунуться в эпоху позднего Средневековья в роли иллюстратора Андреаса Маллера. События игры разворачиваются в Баварии, а сюжет развивается на протяжении 25 лет.

История вращается вокруг таинственного убийства наставника главного героя, которое он будет расследовать. Повествование обладает существенной вариативностью, а принятые решения влияют на дальнейшие события.

Игроку не скажут, правильно он поступил или нет. Например, если арестовать персонажа по ошибке, то прохождение продолжится по определенному сценарию.

Pentiment выйдет завтра, 15 ноября, на ПК, Xbox Series X и Series S.

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