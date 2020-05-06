Assassin's Creed Valhalla не выйдет в Steam

Игра на ПК будет доступна только в Uplay и Epic Games Store.

Assassin’s Creed Valhalla – приключенческий экшен от студии Ubisoft не выйдет в магазине цифровой дистрибуции Steam.

Об этом со ссылкой на сотрудников студии сообщил портал GameSpot.

На ПК новая часть Assassin’s Creed будет доступна только в онлайн-магазине Uplay, а также в Epic Games Store.

Трейлер Assassin’s Creed Valhalla

О чем Assassin’s Creed Valhalla

Assassin’s Creed Valhalla – это новая часть серии экшенов о древнем ордене ассасинов. Действие игры начинается в 873 году во времена завоеваний викингов. Игроку предстоит взять на себя роль воина Эйвора, который вместе со своим кланом отправляется от берегов Норвегии к землям Англии. Клану Эйвора противостоят лидеры четырех англо-саксонских королевств: Уэссекса, Нортумбрии, Восточной Англии и Мерсии во главе с Альфредом Великим. Также в Assassin’s Creed Valhalla будет продолжена сюжетная линия Лейлы Хассан – героини из предыдущих частей серии.

Assassin's Creed Valhalla выйдет в конце 2020 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X.

Напомним, 7 мая во время трансляции Xbox 20/20 будет впервые показан геймплей Assassin's Creed Valhalla на консоли Xbox Series X.