Microsoft покажет игры для Xbox Series X уже 7 мая

Во время трансляции будет показан геймплей Assassin's Creed Valhalla.

Скоро, 7 мая, компания Microsoft проведет первую трансляцию под названием Xbox 20/20. На ней будут показаны игры от сторонних студий для консоли нового поколения Xbox Series X.

Об этом компания Microsoft сообщила в своем официальном блоге.

Читайте такжеAssassin’s Creed Valhalla – разработчики показали первый трейлер игры (видео)

В частности, 7 мая будет представлен геймплей нового экшена от Ubisoft – Assassin's Creed Valhalla, а также трейлеры и тизеры от других студий. Кроме того, во время трансляции расскажут о функции Smart Delivery, которая позволит при покупке игры на Xbox One автоматически получать улучшенную версию для Xbox Series X.

Подобные трансляции под общим названием Xbox 20/20 компания будет проводить каждый месяц. Об играх от Xbox Game Studios расскажут в июле. Тогда будут показаны трейлеры и геймплейные ролики новых проектов.

Также в Microsoft еще раз подчеркнули, что выход консоли Xbox Series X вместе с новым шутером Halo Infinite запланирован на конец 2020 года.