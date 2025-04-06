Сюжетное дополнение для Assassin's Creed Shadows изначально входило в основную игру

Ubisoft не успела доделать часть контента и засунула его в DLC Claws of Awaji, выяснили датамайнеры.

Ubisoft празднует успешный запуск Assassin’s Creed Shadows — игра стала самым быстрорастущим проектом франшизы, собрав более 2 миллионов игроков за первые дни. Но пока игроки исследуют феодальную Японию вместе с Наоэ и Ясуке, компания уже переключилась на пострелизный контент. И тут начинается самое интересное.

Первое дополнение под названием Claws of Awaji, которое полагается всем, кто оформил предзаказ, на самом деле, как утверждает датамайнер SliderV2, изначально должно было быть частью основной игры.

По его словам, это чувствуется и по сценарию, и по структуре, всё слишком органично вписывается в основную сюжетную линию, чтобы быть просто "дополнением". Кроме того, скрипт для этого DLC был добавлен в актуальный билд вместе с патчем первого дня:

Видео дня

"Это не как Fate of Atlantis для Odyssey. Это больше похоже на пропущенную третью главу".

Ubisoft переносила Shadows почти на полгода, релиз изначально был запланирован на конец 2024 года. Но даже с задержкой у студии, похоже, не хватило времени, чтобы завершить весь сюжетный объём. DLC станет логическим продолжением для Наоэ и, возможно, даст ответы на вопросы, оставшиеся после довольно скомканной концовки оригинала.

События Claws of Awaji развернутся на новом острове Авадзи, где игроки проведут около 10 часов, исследуя регион, охотясь за неким таинственным сокровищем и пытаясь выжить под натиском нового врага.

Релиз Claws of Awaji запланирован на этот год. Если вы купили Shadows заранее - DLC достанется вам бесплатно. Все остальные смогут приобрести его отдельно после релиза.

Ранее мы рассказывали, что Ubisoft переносила Assassin's Creed Shadows не из-за провала Star Wars Outlaws. Компании действительно просто нужно было время на полировку проекта.

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