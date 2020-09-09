Компания обвиняет Epic Games в умышленном нарушении правил магазина App Store.

Apple подала в окружной суд Калифорнии ответный иск против студии Epic Games. Компания обвиняет разработчиков Fortnite в умышленном нарушении правил магазина App Store и требует возместить убытки за нарушение контракта.

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Как сообщает издание CNBC, в своем иске Apple хочет, чтобы Epic Games оплатила проценты с прибыли, которую получила в Fortnite через собственную платежную систему в обход сервисного сбора App Store.

"Epic изображает из себя современного корпоративного Робин Гуда, но на самом деле это многомиллиардная компания, не желающая платить за выгодные услуги, которые получает от App Store," – говорится в заявлении Apple.

В своем иске Apple утверждает, что Epic Games заработала в App Store более $600 миллионов благодаря Fortnite. Хотя ранее аналитическая компания Sensor Tower опубликовала отчет, в котором говорится, что Fortnite в App Store заработал $1,2 миллиарда.

Вдобавок Apple требует в судебном порядке запретить использование сторонних платежных систем как в Fortnite, так и в других приложениях.

Конфликт Epic Games с компанией Apple

13 августа 2020 года Epic Games добавила в Fortnite собственную платежную систему, чтобы получать весь доход от игры и не платить 30% сервисного сбора компании Apple.

Действие разработчиков стало прямым нарушением правил App Store. Apple в тот же день заявила о нарушении и удалила Fortnite из своего магазина.

В ответ компания Epic Games подала на Apple в суд, однако финансовой компенсации не потребовала.

Epic Games недовольна высоким процентом сервисного сбора App Store, который разработчики вынуждены платить Apple.

Студия назвала Apple монополистом, обвинив в том, что компания запрещает устанавливать на iPhone приложения из сторонних магазинов.

В ответ на иск Apple удалила из App Store аккаунт Epic Games, из-за чего компания утратила возможность загружать в магазин обновления и новые игры.

Первое судебное слушание по делу Epic Games против Apple состоялось 24 августа. Судья признала, что авторы Fortnite намерено нарушили правила App Store. Впрочем, это был очевидный факт, поскольку Epic Games составила и подала иск в суд в тот же день, когда Fortnite удалили из App Store. Кроме того, в этот же день разработчики выпустили ролик, в котором обыграли знаменитую рекламу компьютеров Mac и назвали Apple монополистом.

Ролик Epic Games

Второе судебное слушание по делу Epic Games против Apple назначено на конец сентября.

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Автор: Сергей Коршунов