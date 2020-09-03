После конфликта с разработчиками Apple и Google удалили Fortnite из своих магазинов.

За два года с момента релиза на смартфонах королевская битва Fortnite заработала более $1,2 миллиардов в App Store и $9,7 миллионов в Google Play. В августе этого года Apple и Google удалили игру из своих магазинов из-за конфликта со студией Epic Games.

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Согласно отчету аналитической компании Sensor Tower, за все время после выхода на мобильные платформы Fortnite скачали из App Store более 133 миллионов раз. А в Google Play игру скачали только 11 миллионов раз.

На момент удаления из App Store и Google Play игра Fortnite занимала четвертое место по выручке среди всех мобильных королевских битв в мире. Только за 2020 год, в период с 1 января по 13 августа игра заработала $293 миллиона. Из них $283 миллиона пришлись на App Store.

Такие низкие показатели, как по скачиванию, так и по доходам в Google Play объясняются тем, что Fortnite появился в этом магазине только в апреле 2020 года. До этого королевскую битву можно было скачать на Android-смартфоны прямиком с сайта Epic Games.

Конфликт Epic Games с Apple и Google

13 августа 2020 года Epic Games добавила в Fortnite собственную платежную систему, чтобы получать весь доход от игры и не платить 30% сервисного сбора компаниям Apple и Google.

Такое действие разработчиков было прямым нарушением правил App Store и Google Play.

Apple и Google в тот же день заявили о нарушении и удалили Fortnite из своих магазинов.

В ответ на эти действия компания Epic Games подала на Apple и Google в суд, однако финансовой компенсации не потребовала.

Epic Games требует, чтобы Apple и Google снизили процент сервисного сбора для создателей приложений.

В ответ на иск Apple пригрозила удалить из App Store все аккаунты Epic Games, из-за чего компания не сможет обеспечивать поддержку своего движка Unreal Engine на iOS и MacOS. А это в свою очередь ударит по всем разработчикам, которые используют в своих проектах Unreal Engine.

Первое судебное слушание по делу Epic Games против Apple состоялось 24 августа. Судья издала временный приказ, в котором запретила удалять аккаунты Epic Games из App Store.

До окончания судебного процесса Fortnite в App Store не вернут.

Следующее судебное слушание назначено на конец сентября.

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Автор: Сергей Коршунов