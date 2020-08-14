"Присоединяйтесь к борьбе, чтобы 2020-й не превратился в 1984-й": на Apple и Google подали в суд из-за игры Fortnite

Epic Games подала иск за то, что ее игру убрали из магазинов App Store и Google Play.

Вчера, 13 августа, студия Epic Games интегрировала в мобильную версию Fortnite возможность покупать внутриигровую валюту через систему Epic Direct. Таким образом разработчики начали получать микротранзакции напрямую, не оплачивая 30% сервисного сбора в App Store и Play Store.

Конфликт с Apple

Как передает The Verge, компания Apple заявила, что Epic Games нарушила правила App Store и удалила игру Fortnite из своего магазина.

«Epic включила в свою игру функцию, которая не была проверена или одобрена Apple. Они сделали это с явным намерением нарушить правила App Store в отношении платежей в приложениях, которые применяются к каждому разработчику, продающему цифровые товары или услуги», – говорится в заявлении Apple.

В компании пообещали приложить все усилия, чтобы помочь Epic Games устранить нарушения и вернуть Fortnite в App Store. В ответ на это разработчики подали иск против Apple. Epic Games назвала создателей iPhone монополистами, которые уничтожают всю конкуренцию.

Следом Epic Games выпустила в Fortnite пародию на знаменитый рекламный ролик компьютеров Apple, где обыгрывался сюжет романа Джорджа Оруэлла «1984».

Ролик Epic Games

«Epic Games бросила вызов монополии App Store. В ответ на это Apple заблокировала Forntine на миллионах девайсов. Присоединяйтесь к борьбе, чтобы 2020-й не превратился в 1984-й», – говорится в сообщении в конце ролика.

Учитывая заранее подготовленный ролик и то, как быстро разработчики подали иск, в Apple предположили, что Epic Games таким образом давит на платформодержателя, чтобы выбить более выгодные для себя условия. Глава Epic Games, Тим Суини, опроверг эти обвинения.

«Apple заявила, что Epic хочет заключить особую сделку, но это неправда. Мы боремся за открытые платформы и за изменение существующей политики, что в равной степени принесет пользу всем разработчикам. И это адская борьба», – заявил Тим Суини на своей странице в Twitter.

Конфликт с Google

Компания Google, вслед за Apple заявила, что Epic Games нарушила правила Play Store и удалила Fotnite из своего магазина. При этом в Google подчеркнули, что не являются монополистами, так как на Android существуют и другие магазины, где разработчики могут распространять свою игру.

«Открытая экосистема Android позволяет разработчикам распространять игры через несколько магазинов приложений. Однако мы настроены продолжить наш диалог с Epic Games и вернуть Fortnite в Play Store», – говорится в сообщении Google.

В ответ на эти действия Epic Games также подала в суд и на Google.

Причины конфликта

Глава Epic Games, Тим Суини, уже неоднократно критиковал политику Apple и Google, которые забирают 30% доходов со всех приложений, что появляются в App Store и Google Play. Из-за этого, на Android долгое время Forntine можно было скачать только с официального сайта разработчиков. И только в апреле 2020 года игра появилась в Google Play Store.

Epic Games начала распространять в Twitter хэштег #freefortnite, чтобы привлечь внимание к своей борьбе с Apple и Google. Помимо поклонников Forntine, разработчиков уже поддержал музыкальный сервис Spotify. Также в поддержку Epic Games высказался организатор премии The Game Awards Джефф Кили.

При этом Fortnite для Epic Games остается одной из самых прибыльных игр студии. Только за прошлый год игра заработала $1,8 миллиарда.

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Автор: Сергей Коршунов