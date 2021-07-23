Разработчики обещают полностью переделать игру, улучшить геймплей, добавить объемный звук и избавиться от загрузок.

Издатель Electronic Arts в рамках презентации EA Play Live анонсировал переиздание знаменитого космического хоррора Dead Space. Ремейк выпустят на ПК, Xbox Series X и PlayStation 5. Дата релиза на данный момент неизвестна.

Разработкой обновленной версии игры занимается канадская студия Motive, создавшая ранее космический симулятор Star Wars: Squadrons, передает IGN.

Тизер ремейка Dead Space

В студии намерены не просто обновить текстуры и увеличить количество полигонов, а заново воссоздать игру на новом движке – Frostbite. Все, включая ассеты и звуковые эффекты будет сделано заново, а не позаимствовано из оригинала.

Разработчики делают ставку на быстрые SSD-накопители консолей нового поколения, а потому рассчитывают, что ремейк можно будет пройти без единой загрузки.

"Вы сможете играть от начального экрана до финальных титров без загрузок. Наша цель – полностью погрузить вас в игру, чтобы вы не захотели отпускать контроллер. Dead Space – это не игра на 60-100 часов. Идеальный сценарий для нас, когда вы не захотите вставать даже, чтобы сходить в туалет, так как глубоко погружены во вселенную игры", – подчеркнул старший продюсер EA Motive Филипп Дюшарм.

Разработчики утверждают, что при создании ремейка будут опираться на оригинал, однако некоторые аспекты игры все же изменят. Будет усовершенствован геймплей, улучшена механика расчленения монстров, добавлен объемный звук, чтобы игроки могли слышать точное направление источника шума.

Также, вспомнив о микротранзакциях в Dead Space 3, разработчики подчеркнули, что в ремейке первой части их не будет.

В Motive заявили, что являются фанатами Dead Space, и регулярно обсуждают с другими поклонниками игры различные аспекты, которые нужно будет доработать в обновленной версии.

На данный момент производство ремейка находится на ранней стадии.

Напомним, первая часть научно-фантастического хоррора Dead Space вышла в 2008 году на ПК, Xbox 360 и PS3.

Автор: Сергей Коршунов