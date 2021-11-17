Данными поделилась фирма Ampere Analysis.

Аналитики поделились информацией о продажах PlayStation 5 и Xbox Series за первый год с момента запуска. Оказалось, что консоль Sony пользуется гораздо большей популярностью, чем приставки Microsoft. PS5 почти в два раза опередила конкурента.

Данные поступили от фирмы Ampere Analysis. В них значится, что тираж PlayStation 5 составил 12,8 миллиона устройств, а Xbox Series — 6,7 миллиона консолей. Особенно заметна разница в продажах за второй квартал текущего финансового года, то есть с июля по октябрь. За указанный период Sony реализовала 3,24 миллиона PS5, а Microsoft — 1,36 миллиона Xbox Series. Важно также отметить, что в подсчетах учитывались лишь те приставки, которые дошли до конечного потребителя, а не застряли у перекупщиков или на складах.

Другие интересные детали от аналитиков

По мнению Ampere Analysis, Sony лучше подготовилась к дефициту полупроводников и проблемам с поставками. Это одна из причин, почему PlayStation 5 доминирует над Xbox Series.

Лидером консольного рынка во втором квартале текущего финансового года стала Nintendo Switch. Ее тираж достиг 3,91 миллиона единиц. Интерес к приставке вырос благодаря запуску OLED-версии.

Xbox Series X и Series S имеют примерно равные показатели продаж. В отдельных странах младшая консоль Microsoft даже превосходит старшую, так как чаще поставлялась в магазины.

Автор: Назар Степорук