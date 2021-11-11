Неприятной информацией со ссылкой на собственные источники поделилось издание Bloomberg.

Репортер Bloomberg Такаси Мочизуки опубликовал новую статью о дефиците PlayStation 5. Согласно данным от его внутренних источников, в следующем году купить консоль будет даже сложнее, чем сейчас.

Журналист сообщил, что Sony снизила прогнозы насчет производства PS5 до марта 2022 года. Ранее компания планировала выпустить 16 миллионов приставок, но теперь ориентируется на 15 миллионов. Из-за этого станет труднее достичь другой цели — реализовать 14,8 миллиона консолей до конца текущего финансового года. Причиной пересмотра прогнозов стали проблемы с логистикой и нехваткой комплектующих. Об этом также упоминал финансовый директор Sony Хироки Тотоки во время последнего разговора с инвесторами. По его словам, уже в сентябре продажи PlayStation 5 оказались ниже ожидаемых. А если в будущем произойдет очередной всплеск пандемии COVID-19, то проблемы с поставками станут еще более ощутимыми.

Производители микросхем уже предупредили, что в 2022 году ситуация с дефицитом не нормализуется. Вышеперечисленные данные приводят к простому выводу: купить консоль станет еще тяжелее.

Чем грозит усиление дефицита

По словам Такаси Мочизуки, отдельные издатели и разработчики недовольны таким положением дел. Анонимный сотрудник японской студии сказал репортеру, что игры его компании теперь чаще приобретают на ПК, а не на PS5. Если так и продолжится, то персональные компьютеры превратятся в более приоритетную платформу.

Перекупщики снова могут активизироваться и начать продавать PlayStation 5 по заоблачным ценам на "сером" рынке.

Существует риск, что стоимость PS5 повысится. По данным все того же Мочизуки, Sony уже рассматривала такую возможность.

Автор: Назар Степорук