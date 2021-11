Microsoft пока не дружит с небольшими рынками. Почему в Украине Xbox еще нескоро догонит PlayStation

Microsoft уже давно обещала популяризировать бренд Xbox на небольших рынках, ведь это часть ее глобальной стратегии. Но пока корпорация не делает ощутимых шагов на пути к поставленной цели. Почему так происходит, и какие проблемы связаны с Xbox в Украине — читайте в нашем материале.

При создании и продвижении Xbox One Microsoft допустила сразу несколько фатальных ошибок. Она подготовила мало громких эксклюзивов, хотела уничтожить перепродажу дисковых копий проектов и пыталась превратить свою приставку в универсальное устройство. В результате подавляющую часть консольного рынка захватила PlayStation 4, а Xbox One осталась плестись где-то позади. После такого оглушительного поражения Microsoft даже подумывала закрыть свое игровое подразделение, но потом его возглавил Фил Спенсер.

Харизматичный лидер смог совершить несколько правильных шагов и под конец прошлого поколения немного сократил отставание от конкурента. Затем руководитель начал строить новую стратегию развития. Xbox – именно так сейчас называется игровая ветка Microsoft — обзавелась множеством внутренних студий разработчиков и двумя сервисами: подпиской Xbox Game Pass и облачным Project xCloud. А ПК-версии проектов от внутренних команд корпорации начали появляться не только в Microsoft Store, но и в Steam.

Фил Спенсер сумел создать большую и уникальную для индустрии экосистему. Его действия и заявления часто находят отклик в сердцах пользователей. Однако у Xbox есть одна проблема, которую почему-то принято игнорировать. Игровое подразделение Microsoft нередко дает громогласные обещания, а потом либо их не выполняет, либо резко меняет курс.

Например, до покупки Bethesda Softworks корпорация и Фил Спенсер, в частности, активно выступали против политики эксклюзивов. А потом оказалось, что игры недавно приобретенного издательства, включая TES VI и Starfield, выйдут только в рамках экосистемы Microsoft — на ПК и Xbox. По сути, корпорация поступает так же, как и PlayStation, просто у нее больше целевых устройств. Но действия конкурента по отношению к эксклюзивам она по-прежнему осуждает.

Аналогичным образом обстоят дела с продвижением бренда Xbox на небольших рынках. Фил Спенсер обещал работать в этом направлении, но результаты пока не наблюдаются. Более того, в отдельных странах, включая Украину, позиции консолей и сервисов Microsoft не просто слабые, а откровенно мизерные. И если отталкиваться от анализа, который провел УНИАН, ситуация еще нескоро изменится. Какие именно проблемы испытывает Xbox в нашей стране, и почему корпорация должна уделять больше внимания относительно маленьким рынкам — читайте в материале ниже.

Говорить мы умеем

Для начала нужно разобраться, откуда вообще взялись претензии. Может, Microsoft устраивают ее позиции в ведущих странах мира, а остальные ее попросту не интересуют? Замечание справедливое, но корпорация ничего такого не говорила. Зато она делала заявления другого рода. Первое из них касается желания привлечь в свою экосистему три миллиарда людей. То есть всех, кто хотя бы иногда развлекается в играх.

Такими планами в конце прошлого года поделился генеральный директор Microsoft Сатья Наделла: "Мы всегда уделяли особое внимание тому, чтобы наше сообщество геймеров, которое рассчитывает на то, что мы создадим лучшие консоли, получило новое поколение приставок — мощных и отлично подходящих для игр. И мы поддерживаем эту [инициативу] лучшим контентом вместе с лучшим сообществом. Но более широкое видение, которое мы имеем, заключается в том, чтобы три миллиарда геймеров могли играть в свои игры в любом месте, где они хотят, со всем контентом, который они хотят, и с кем они хотят. И это действительно то, вокруг чего мы строим нашу стратегию".

В июне текущего года в похожем ключе высказался Фил Спенсер. Он заявил, что Microsoft стремится сделать игры доступными для всех людей. Согласно стратегии корпорации, пользователи должны развлекаться где угодно и с кем угодно. Этот подход руководитель назвал революционным для индустрии.

"Мы здесь для того, чтобы принести радость всем людям на планете и сделать их ближе к игровому сообществу. Чтобы достичь этого, мы стремимся дать каждому возможность играть в игры, которые вы хотите, с людьми, которыми вам хочется, в любом месте, где вы хотите. Это большая перемена по сравнению с тем, как традиционно работала эта индустрия. В прошлом многие игровые компании стремились привязать игроков к определенному оборудованию и возвести барьеры между ними", — гласит комментарий Фила Спенсера.

А третье важное сообщение прозвучало от директора игрового подразделения Microsoft в пятисотом выпуске подкаста Unlocked, который вышел в конце июня. Фил Спенсер стал гостем передачи и ответил на вопрос о продвижении бренда Xbox в Китае и других странах, где у него слабые позиции. В ответе руководитель заявил, что его команда работает в этом направлении. По словам директора, у Microsoft уже есть специалисты, которые помогут популяризировать консоли и сервисы корпорации в России, Китае, Индии и Европе.

Почему Фил Спенсер отдельно упомянул первые три страны, в целом понятно. Это хоть и специфические, но большие рынки, которые в теории могут принести весомую прибыль. А вот с Европой дела обстоят интереснее, ведь она включает много разных стран. В части из них игровая индустрия не может похвастаться огромными финансовыми оборотами. Но Xbox все равно хочет закрепиться в этих государствах. По крайней мере, такое впечатление складывается после слов Фила Спенсера.

Три вышеупомянутые заявления наталкивают на следующий вывод. Microsoft хочет привлечь в свою экосистему всех геймеров в мире и сделать игры максимально доступными и удобными. Она заинтересована не только в больших рынках, но и относительно маленьких, ведь там тоже есть миллионы геймеров. Картинка красивая, не поспоришь. На ней Microsoft нарисовала эдакое идеальное место для всех пользователей, где каждый найдет единомышленников и проект по вкусу.

Однако давайте отбросим слащавые мечтания и вернемся в суровую реальность. Как говорилось во вступлении, корпорация любит давать громкие обещания, а потом не выполнять их. И все эти разговоры о желании принести радость каждому геймеру на планете и обещание популяризировать бренд Xbox в разных странах, увы, один из таких случаев. Сейчас действия Microsoft не соответствуют вышеупомянутым заявлениям Фила Спенсера и Сатьи Наделлы.

Двадцать лет спустя

Игровое подразделение Microsoft существует с 2001 года. С тех пор корпорация открыла представительства в 42 странах мира. Среди них есть и относительно небольшие государства, например, Словакия, Польша и Чехия. Однако это исключение из правил. Подавляющее количество держав из перечня могут похвастаться либо высокой покупательской способностью, либо огромным населением. Это подтверждает, что Microsoft ничем не лучше других корпораций.

Она тоже мерит рынки потенциальной прибылью, а заявления об экосистеме и заботе обо всех геймерах мира — удобная ширма для создания положительной репутации. Здесь можно сказать, мол, компании нужно время. Постепенно она будет заходить на менее приоритетные рынки. Однако тут есть один мощный контраргумент. Microsoft свободно может выделить деньги на то, чтобы открыть представительства в нескольких десятках стран одновременно. Она за год зарабатывает в районе $20 миллиардов, поэтому дело явно не в финансах и других ресурсах.

На текущий момент сложно придумать какую-то разумную причину, почему Xbox не открывает офисы в разных странах, кроме как банального нежелания. Да, это не сочетается со словами корпорации, но ведь никто не говорил, что они полностью правдивы. Возможно, Microsoft хочет максимально усилить свои позиции на центральных рынках и только потом обратит внимание на всякие Сербии, Хорватии и Украины. А возможно, она дает пустые обещания и не собирается конкурировать с Sony в этих странах.

Как во времена партизан

И вот мы критикуем Xbox за его отсутствие на рынках, но не говорим, чем это оборачивается. Давайте исправляться. Если корпорация официально не представлена в государстве, значит — ее консолей и сервисов там быть не должно. Получается, пользователи не могут официально приобрести Xbox Series X и Series S, а также подписаться на Xbox Game Pass и Project xCloud. Если, допустим, у итальянца, хорвата или украинца возникнет желание обзавестись приставкой Microsoft, то они могут пойти в местную торговую сеть. И наверняка нужная консоль там обнаружится, вот только ввезли ее из другой страны непонятным способом. Устройство будет "серым", а это накладывает дополнительные неудобства. Например, цена на приставку может оказаться выше рекомендованной или же в случае поломки возникнут нюансы с ремонтом по гарантии.

Но даже если приобрести консоль с хорошей сборкой по адекватной стоимости, от некоторых проблем все равно не удастся избавиться. Зарегистрировать аккаунт в своей стране не получится. Придется выбрать государство из списка, покупать игры по цене, которая там установлена и в местной валюте. То же самое касается сервиса Xbox Game Pass на приставках. А доступ к нему на ПК — это отдельный анекдот. Если в стране нет представительства Xbox, то придется менять регион в Windows, идти на сомнительные площадки, искать там надежных продавцов и так далее. Мороки более чем достаточно.

По тексту выше можно было понять, что для Украины все эти проблемы тоже актуальны. Зайдет ли когда-нибудь Xbox на наш рынок, непонятно. В прошлом году заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков рассказал о предварительных договоренностях с Microsoft. Он прогнозировал, что игровое подразделение корпорации будет представлено в Украине до конца 2021-го. Предположение оказалось неверным, а тем временем сама корпорация дает на этот счет стандартные ответы. Мол, мы активно работаем над расширением деятельности в других странах, но не можем ничего анонсировать.

И пока Microsoft медлит, Sony получает прибыль с украинского рынка. Она и консоли официально завозит, и при регистрации аккаунта свой регион позволяет указать, и не создает никаких препятствий с подпиской на PS Plus. Благодаря такому подходу многие отечественные геймеры гораздо больше знают о God of War, Uncharted и The Last of Us, нежели о Halo, Gears и Forza. Франшизы Sony уже успели обзавестись фанатской аудиторией среди украинцев, а Microsoft только предстоит пройти этот путь. Но, как уже было сказано, не факт, что компания вообще собирается по нему следовать.

Выводы

Microsoft сейчас совершает ошибку, что не пытается бороться за такие рынки, как Украина. По данным аналитической фирмы Newzoo, объем игровой индустрии в нашей стране составляет $170-200 миллионов. Из этого числа как минимум 20 % припадает на консольный сегмент, в котором царствует Sony. А дальше статистика будет только расти, ведь индустрия в целом постепенно расширяется.

Microsoft либо недооценивает такие рынки, либо решила ими пожертвовать. И именно поэтому не стоит ждать, что в ближайшее время Xbox обгонит PlayStation в Украине. На текущий момент корпорация сделала лишь один верный шаг, чтобы популяризировать собственное игровое направление в разных странах. Она ввела региональные цены на свои проекты в Steam. Однако это капля в море по сравнению с обещаниями Фила Спенсера и Сатьи Наделлы. И если так продолжится, то экосистема с тремя миллиардами геймеров так и останется далекой мечтой.

Назар Степорук

