Премьера фильма назначена на 24 октября.

В сети появились первые кадры сиквела Mortal Kombat 2. Главной звёздочкой стал Карл Урбан в роли голливудского актёра боевиков Джонни Кейджа.

В интервью Entertainment Weekly Эд Бун, соавтор Mortal Kombat, рассказал, что Карл Урбан добавил Джонни Кейджу свой уникальный стиль, что отличает его образ от игровой версии:

"Он — сбитый с пьедестала голливудский актёр, оказавшийся в жёстком, магическом мире Mortal Kombat. Карл изображает его иначе, чем в играх, добавляя что-то свежее. Это точно почувствуют зрители".

Среди других актёров - Аделина Рудольф в роли Китаны, Мартин Форд в роли Шао Кана и Хироюки Санада в роли Скорпиона.

Видео дня

Авторы обещают, что в сиквеле наконец-то покажут саму Смертельную битву, турнир, исход которого решит судьбу Земного Царства. Если бойцы Земли проиграют десятый подряд поединок, Шао Кан получит право на вторжение.

Премьера Mortal Kombat 2 назначена на 24 октября.

Ранее мы рассказывали, что Warner Bros. представила финальный трейлер экранизации Minecraft с Джеком Блеком в роли Стива. Картина доберётся до кинотеатров уже 4 апреля.

Вас также могут заинтересовать новости: